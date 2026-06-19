Mundial 2026: agenda del viernes 19 de junio con Brasil, EE. UU. y Paraguay en acción

Las selecciones de los grupos C y D disputarán cuatro encuentros en distintas sedes de Norteamérica, resultados que comenzarán a definir las posiciones de ambos sectores de cara a la última fecha.

La programación comenzará a las 13.00 horas en el Estadio Seattle, donde Estados Unidos enfrentará a Australia por el Grupo D. El conjunto norteamericano llega con tres puntos tras vencer a Paraguay en la jornada inaugural, por lo que una victoria le aseguraría la clasificación a la siguiente fase. Australia, por su parte, buscará sumar después de empatar con Turquía en su debut.

Posteriormente, la atención se trasladará al Estadio Boston, donde Escocia y Marruecos se enfrentarán a las 16.00 horas en actividad del Grupo C. El encuentro será importante para la lucha por el liderato provisional, luego de que Marruecos empatara con Brasil en la primera fecha.

Más tarde, a las 18.30 horas, Brasil jugará contra Haití en el Estadio Filadelfia. La selección sudamericana suma un punto tras igualar en su debut y necesita una victoria para mejorar su posición en el grupo. Haití, mientras tanto, intentará recuperarse después de la derrota sufrida ante Escocia en la jornada inaugural.

La jornada concluirá a las 21.00 horas con el encuentro entre Turquía y Paraguay en el Estadio Bahía de San Francisco, correspondiente al Grupo D. Paraguay buscará sus primeros puntos tras caer ante Estados Unidos, mientras que Turquía intentará conseguir su primera victoria después del empate registrado en la fecha inicial.

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Los resultados de esta segunda jornada podrían dejar definidos a algunos de los equipos con mayores opciones de avanzar a la fase de eliminación directa.