Mundial 2026: así quedaron las posiciones de los 12 grupos tras la primera fecha

La primera jornada del Mundial 2026 ya es historia. Las 48 selecciones hicieron su presentación en el torneo más importante del futbol mundial al disputar la fecha inaugural de los 12 grupos, que dejó grandes sensaciones, goles en los últimos minutos, sorpresas y algunas polémicas en el terreno de juego.

Así es la fiesta global del futbol: un torneo en el que los favoritos no siempre logran imponerse. Ejemplo de ello fueron Portugal y España, que empataron en sus respectivos estrenos. Alemania, por su parte, brilló con una contundente victoria frente a Curazao, mientras que México Estados Unidos debutaron con un triunfo en casa. Francia y Argentina dejaron buenas impresiones y se perfilan como serios candidatos al título, mientras que Brasil apenas rescató un empate en un partido discreto.

Entre los hechos destacados sobresale también el regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de más de dos décadas, con una actuación competitiva. Otras selecciones sorprendieron de forma positiva en su debut, mientras que algunas favoritas quedaron en deuda.

Después de los 24 partidos disputados, la tabla de posiciones de cada grupo comienza a tomar forma. Los equipos que sumaron sus primeros tres puntos dieron un paso importante al reducir la presión y posicionarse de manera favorable en la lucha por la clasificación. En cambio, aquellos que no tuvieron un buen arranque quedaron obligados a reaccionar con rapidez para no comprometer sus aspiraciones.

Cabe recordar que, con el nuevo formato del Mundial, clasifican a los dieciseisavos de final los primeros y segundos lugares de cada grupo, así como los ocho mejores terceros. Esto mantiene abierta la competencia y brinda oportunidades a selecciones que, pese a no haber ganado en su debut, aún conservan opciones de avanzar.

La primera jornada dejó claro que la lucha por la clasificación será intensa y que cada punto resultará determinante en el camino hacia la siguiente fase. El Mundial 2026 apenas comienza y ya promete emociones hasta el final.