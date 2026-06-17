Irán emociona al Mundial 2026 con un conmovedor video de agradecimiento a México

En un Mundial 2026 donde los resultados suelen acaparar los titulares, la selección de Irán ha encontrado una forma distinta de dejar huella. Lejos de los focos de la competencia, el combinado asiático quiso agradecer el cariño recibido en México con un gesto que ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de las redes sociales.

A través de un video animado elaborado con inteligencia artificial y protagonizado por personajes inspirados en figuras de LEGO, los iraníes rindieron homenaje a la hospitalidad mexicana que encontraron en Tijuana, ciudad que se convirtió en su hogar durante la Copa Mundial 2026.

La producción muestra escenas llenas de color y simbolismo: aficionados iraníes y mexicanos compartiendo abrazos, cánticos, banderas y sonrisas. Más que una simple animación, el video retrata el vínculo que nació entre dos pueblos separados por miles de kilómetros, pero unidos por una misma pasión por el futbol.

El mensaje cobra un significado aún más especial considerando el contexto que rodea a la selección iraní. En medio de desafíos políticos y dificultades logísticas, el respaldo encontrado en tierras mexicanas se convirtió en una fuente de ánimo para futbolistas que han disputado el torneo lejos de casa.

Durante las últimas semanas, la afición mexicana ha acompañado a Irán en entrenamientos, concentraciones y actividades públicas. Futbolistas como Mehdi Taremi han protagonizado encuentros espontáneos con seguidores locales, generando imágenes que rápidamente se hicieron virales y fortalecieron una relación que trasciende el futbol.

La respuesta al video no se hizo esperar. Miles de usuarios de ambos países celebraron el mensaje y destacaron cómo el deporte puede convertirse en un puente cultural incluso en tiempos difíciles. Para muchos, la animación representa uno de los gestos más genuinos y emotivos que ha dejado el Mundial 2026.

No es la primera vez que la selección de Irán utiliza su visibilidad para transmitir mensajes de humanidad. Meses atrás, sus jugadores protagonizaron un conmovedor homenaje a las niñas fallecidas en el ataque contra una escuela en Minab. Antes de un amistoso de preparación mundialista, cada integrante del equipo apareció sosteniendo pequeñas mochilas escolares de color rosa y morado, un gesto que recorrió el mundo como símbolo de solidaridad con las familias afectadas.

Hoy, ese mismo espíritu vuelve a reflejarse en el agradecimiento dirigido a México. Porque mientras el balón sigue rodando y la competencia continúa, Irán ha demostrado que algunas de las historias más valiosas de una Copa Mundial no se escriben con goles, sino con actos de empatía, gratitud y fraternidad. Y en esa historia, México ocupa un lugar especial.