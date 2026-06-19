Mundial 2026: Conoce a los futbolistas que nacieron en un país y hoy defienden otra selección

La Copa del Mundo 2026 no solo reúne a las mejores selecciones del planeta, sino también a cientos de historias que reflejan la diversidad cultural del futbol moderno.

Un repaso por las plantillas de varios equipos nacionales muestra cómo cada vez más futbolistas nacidos en un país deciden representar a otro, impulsados por sus raíces familiares, la migración o un fuerte sentido de pertenencia hacia la tierra de sus padres y abuelos.

En este escenario, Francia aparece como el gran semillero internacional. Más de medio centenar de futbolistas nacidos o formados en territorio francés integran selecciones de África, América, Europa y el Caribe.

De hecho, el país galo es el que más jugadores aporta a otras selecciones nacionales, con un total de 54 futbolistas repartidos entre distintos combinados. Argelia, Túnez, Marruecos, Senegal, Haití, Egipto, Cabo Verde y República Democrática del Congo son algunos de los equipos que encuentran en la diáspora francesa una fuente permanente de talento.

Además, Marruecos sobresale por la variedad de orígenes de sus futbolistas. El combinado africano cuenta con jugadores nacidos en España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Canadá, una mezcla cultural que ha sido clave en su crecimiento internacional durante los últimos años.

Sin embargo, la selección con mayor cantidad de jugadores nacidos fuera de sus fronteras dentro del estudio es Curazao, cuyos 26 futbolistas identificados nacieron en los Países Bajos, reflejo de la estrecha relación histórica entre ambos territorios.

Otro dato llamativo es el protagonismo de los Países Bajos en este fenómeno global. Con 31 jugadores distribuidos en distintas selecciones, es el segundo país que más futbolistas aporta al futbol internacional, por detrás de Francia. Inglaterra completa el podio con 24 jugadores, seguida por España y Bélgica, con nueve cada una.

La multiculturalidad también se hace presente en selecciones como México, Canadá, Estados Unidos, Australia y Ecuador, que incorporan futbolistas nacidos en distintos rincones del mundo. Desde Alphonso Davies, nacido en Ghana y figura de Canadá, hasta Julián Quiñones, colombiano que representa a México, cada caso aporta un matiz diferente al mosaico global que representa el futbol.

Lejos de ser una excepción, esta tendencia se ha convertido en una de las características más representativas del futbol actual. El Mundial 2026 será una vitrina donde convivirán múltiples culturas, idiomas y tradiciones, demostrando que el balón sigue siendo el mejor puente entre países y generaciones. En una época marcada por la movilidad y la integración, las selecciones nacionales son hoy el reflejo más fiel de un deporte cada vez más global.

Estas son las selecciones con jugadores nacionalizados