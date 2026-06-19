Top Cinco | Del 10-1 de Hungría a El Salvador al 8-0 de Uruguay: las mayores palizas en los Mundiales

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, el fútbol también ha sido escenario de marcadores escandalosos que reflejan la enorme diferencia de nivel entre selecciones. Estas goleadas no solo quedaron registradas en los libros de estadísticas, sino que marcaron generaciones por su contundencia.

Entre exhibiciones ofensivas históricas y actuaciones difíciles de olvidar para quienes las sufrieron, estas cinco palizas destacan como las más abultadas que se han visto en los Mundiales, dejando huella en la memoria colectiva del deporte rey.

1. Hungría 10-1 El Salvador | España 1982

El 15 de junio de 1982 se escribió la mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo. En el estadio de Elche, la selección de Hungría derrotó 10-1 a El Salvador en partido correspondiente a la primera ronda del Mundial de España.

Desde el inicio, el conjunto europeo impuso condiciones. Nyilasi abrió el marcador apenas a los tres minutos y, antes del descanso, los húngaros ya dominaban ampliamente el encuentro.

En la segunda mitad llegó el vendaval definitivo. Kiss anotó un triplete en apenas siete minutos y Hungría terminó firmando el histórico 10-1, una marca que sigue intacta en los Mundiales. El tanto salvadoreño fue obra de Luis Ramírez Zapata “Pelé”, un gol que quedó grabado en la memoria de la afición cuscatleca pese a la dura derrota.

A pesar del resultado, jugadores como Jorge “El Mágico” González, Norberto “El Pajarito” Huezo y Ramírez Zapata mostraron destellos de talento en algunos pasajes del compromiso.

2. Hungría 9-0 Corea del Sur | Suiza 1954

Hungría vuelve a aparecer en la lista de las mayores goleadas mundialistas. En la fase de grupos de Suiza 1954, el poderoso equipo húngaro aplastó 9-0 a Corea del Sur. Aquella selección europea era considerada una de las mejores de su época y demostró toda su capacidad ofensiva ante un rival ampliamente superado.

3. Yugoslavia 9-0 Zaire | Alemania 1974

Durante el Mundial de Alemania 1974, Yugoslavia protagonizó otra de las mayores diferencias vistas en una Copa del Mundo al vencer 9-0 a Zaire. La selección africana sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia frente a un equipo yugoslavo que dominó de principio a fin.

4. Suecia 8-0 Cuba | Francia 1938

En los cuartos de final de Francia 1938, Suecia goleó 8-0 a Cuba en un partido que evidenció la enorme diferencia futbolística entre ambas selecciones. Los europeos aprovecharon cada oportunidad y sellaron una de las victorias más contundentes registradas en instancias eliminatorias de un Mundial.

5. Uruguay 8-0 Bolivia | Brasil 1950

La histórica selección uruguaya también figura entre las máximas goleadas de los Mundiales. En Brasil 1950, la celeste derrotó 8-0 a Bolivia durante la fase de grupos. Uruguay mostró toda su jerarquía ofensiva y dejó una actuación que todavía forma parte de los récords más impactantes en la historia de la Copa del Mundo.