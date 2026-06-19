Heroico e inconmensurable: con 10 jugadores, Paraguay está más vivo que nunca y elimina a la Turquía de Arda Güler

La selección de Paraguay se impuso este viernes en Santa Clara por 0-1 sobre Turquía en un tenso y ajustado encuentro que le permitió seguir con vida en la pelea por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

Apenas a los dos minutos de juego, los guaraníes tomaron la delantera con un gol de Matías Galarza, quien definió desde el centro del área tras una gran asistencia de Julio Enciso.

Sin apenas respiro para reaccionar a la ventaja del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, el encuentro se volvió intenso y disputado, con ambas selecciones intentando salvaguardar su permanencia en la fase de grupos.

Las Estrellas Crecientes trataron con garra de encontrar espacios, pero la defensa paraguaya consiguió neutralizar el avance de los turcos.

Turquía estuvo a punto de empatar en una jugada a balón parado que se estrelló en el travesaño, aunque Paraguay respondió con su ocasión más clara tras el gol en el minuto 37.

Poco antes del descanso, los guaraníes sufrieron un duro golpe cuando Miguel Almirón vio la tarjeta roja tras cubrirse la boca para hablarle a un rival.

La expulsión hace historia al ser la primera de este tipo en un Mundial bajo la nueva regla de conducta que prohíbe a cualquier jugador que no sea el capitán acercarse a discutir con el árbitro o al rival y castiga los gestos que intenten ocultar protestas o insultos.

Los paraguayos encararon la segunda mitad con un jugador menos y no lo tuvieron nada fácil, pero aun así continuaron luchando para mantener su ventaja.

'La Joya' Julio Enciso hizo honor a su apodo y mostró una versión más versátil que en el debut contra Estados Unidos, erigiéndose como el jugador que guió al equipo hacia la victoria.

También brilló Orlando Gill, quien salvó al equipo en las ocasiones más peligrosas, incluyendo dos claras oportunidades de los otomanos en apenas cuatro minutos.

Aun así, el balón permaneció durante gran parte del segundo tiempo en el área defensiva de Paraguay, que resistió la constante presión rival.

Pese a los innumerables intentos, Turquía no encontró la forma de romper el muro guaraní y sufrió una derrota que lo deja eliminado de la fase de grupos del Mundial.

La salida de Enciso y Galarza, este último retirado en camilla en los instantes finales, reforzó la estrategia defensiva de Paraguay, mientras los otomanos pelearon hasta el último suspiro.