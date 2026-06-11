El inglés del árbitro, las tres rojas y las nuevas reglas que ya marcan el Mundial 2026

Yaya Sithole abandonó el terreno de juego tras derribar al mexicano Brian Gutiérrez fuera del área cuando avanzaba con dirección a la portería sudafricana.

La expulsión, ocurrida al inicio del segundo tiempo, fue una de las primeras acciones disciplinarias relevantes del torneo bajo las modificaciones reglamentarias aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) en su asamblea general anual del 28 de febrero del 2026, las cuales entraron en vigor con el inicio de la Copa del Mundo.

En el encuentro entre México y Sudáfrica, el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio, de 44 años, aplicó una de las novedades más visibles del reglamento. Tras revisar en el monitor la expulsión del capitán sudafricano Themba Zwane por una acción sobre Roberto Alvarado, explicó públicamente la decisión mediante el sistema de audio del estadio.

La medida busca ofrecer mayor claridad a los espectadores sobre las decisiones adoptadas después de una revisión del VAR.

Uno de los momentos llamativos del encuentro ocurrió durante esa explicación. Las cámaras mostraron al defensor sudafricano Khuliso Mudau observando la comunicación del árbitro con aparente desconcierto mientras Sampaio se dirigía al público en inglés.

Cuando pones en el CV que tu nivel de inglés es "nativo". pic.twitter.com/BJOSqKk2gZ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 11, 2026

Además, durante el partido se aplicaron otras disposiciones relacionadas con el control del tiempo efectivo de juego. Entre ellas figuró el conteo visible para determinadas reanudaciones y el límite de tiempo establecido para que los jugadores sustituidos abandonen el terreno de juego.

Estas fueron algunas de las modificaciones observadas en el debut del torneo. Otras disposiciones incorporadas al reglamento no tuvieron incidencia directa en este encuentro.

Entre ellas figura la ampliación de las facultades del VAR en situaciones específicas contempladas por la IFAB, incluidos determinados casos relacionados con segundas tarjetas amarillas, errores de identificación y algunas decisiones de reanudación del juego.

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Asimismo, los futbolistas que reciban atención médica deberán cumplir los procedimientos establecidos por el reglamento antes de reincorporarse al partido.

Según la IFAB y la FIFA, estas modificaciones buscan aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir interrupciones innecesarias y favorecer una mayor claridad en las decisiones arbitrales.