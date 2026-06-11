EN VIVO | México vs. Sudáfrica: siga aquí el partido inaugural del Mundial 2026

La espera terminó. Después de más de tres años y medio, la pelota volverá a rodar en el escenario más importante del futbol mundial con la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la edición número 23 del torneo.

El certamen comenzará en un escenario mítico y cargado de historia: el Coloso de Santa Úrsula, el legendario Estadio Azteca. En Ciudad de México, este recinto abrirá nuevamente sus puertas para ampliar su legado al convertirse en el único estadio que albergará tres partidos inaugurales de Copas del Mundo.

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica, en un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Sin embargo, la ceremonia de apertura comenzará a las 11.30 horas de Guatemala.

El encuentro se disputará a las 13 horas y marcará el comienzo de un Mundial que aspira a quedar grabado en la memoria de los aficionados. Siga aquí el minuto a minuto de la ceremonia inaugural y del partido entre México y Sudáfrica.

11 de junio 2026, 13:05h Inicia el Partido

11 de junio 2026, 12:58h Suena el Himno Nacional de la Selección de México

Alejandro Fernández interpreta el Himno Nacional de Mexico, mientras más de 80 mil voces lo cantan a capela en un momento inolvidable.

11 de junio 2026, 12:56h Suena el Himno Nacional de Sudáfrica



Comienza a sonar el Himno Nacional de Sudáfrica en el estadio interpretado por Tyla

11 de junio 2026, 12:54h Los equipos salen al terreno de juego

Salen los protagonistas para cantar los himnos nacionales a pocos minutos del inicio del Mundial 2026.

11 de junio 2026, 12:46h Andrea Bocelli y Ejae interpretan el himno de la Fifa

El italiano y la surcoreana se roban las miradas antes de la salida de los equipos al terreno de juego se viene el primer encuentro del Mundial 2026.

11 de junio 2026, 12:45h Presenta las banderas de los 48 países clasificados

La mexicana Salma Hayek acaparó los reflectores al ser presentada como embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, formando parte de una ceremonia llena de emoción y simbolismo en la que las 48 selecciones clasificadas desfilaron sobre el terreno de juego.

11 de junio 2026, 12:36h Así alinean los Bafana Bafana



El conjunto sudafricano se presenta de esta forma para su compromiso frente a México.

11 de junio 2026, 12:20h Alineación de México

Así salta al terreno de juego la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, con un once inicial bastante ofensivo para el conjunto azteca.

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

11 de junio 2026, 12:12h Monumental luce el histórico recinto deportivo de la Ciudad de México

Una marea verde invade las gradas del gran escenario, que luce completamente abarrotado por la apasionada hinchada azteca.

Foto Prensa Libre: Straffon Image

11 de junio 2026, 11:54h Ingresa Shakira pone el ambiente total presenta la canción oficial



La cantante colombiana Shakira participa en la Copa del Mundo con la canción oficial ‘Dai Dai’, junto al artista Burna Boy.

SHAKIRA PRESENTANDO LA CANCIÓN DEL MUNDIAL EN EL AZTECA.



Aura. 🚬 pic.twitter.com/9fb70ooAq3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026

11 de junio 2026, 11:52h J Balvin ingresa muy colorido



El artista colombiano de género urbano J Balvin hace su ingreso con un vestuario muy colorido, en tonos rojo y verde, mientras suena el tema ‘Qué Calor’, creando una presentación llamativa y llena de energía.

11 de junio 2026, 11:50h Belinda ingresó junto a Los Ángeles Azules



Belinda Peregrín Schüll hace su gran ingreso a un escenario mítico en una espectacular fiesta en el histórico Estadio Azteca, con la Copa del Mundo en el centro y al ritmo de la canción “Por ella”.

No hay nada más mexicano que Belinda y Los Ángeles Azules cantando juntos en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial🇲🇽❤️ pic.twitter.com/gaBTVr48oa — Roberto Haz (@tudimebeto) June 11, 2026

11 de junio 2026, 11:48h En este momento ingresa Danny Ocean

Danny Ocean, el reconocido cantante venezolano, hace su entrada en escena durante la ceremonia.

11 de junio 2026, 11:45h Maná entra en escena

Hace su ingreso el grupo mexicano Maná en medio de una gran fiesta que se vive en el Coloso de Santa Úrsula, interpretando el tema "Oye mi amor".

MANÁ CANTANDO CON TODO EL AZTECA.



ESTO ES EL MUNDIAL, CARAJO. 🏆 pic.twitter.com/z9iMz1cS49 https://t.co/N3zK1eDjYX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2026

11 de junio 2026, 11:42h Inicia la ceremonia con Anna Lila Downs

Arranca la ceremonia de apertura del Mundial 2026 con música en el escenario, encabezada por Lila Downs, quien destaca con el mensaje: ‘El fútbol nos une a todos’.

11 de junio 2026, 11:28h Todo listo en Ciudad de México

A minutos de que inicie la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 desde tierras aztecas, la afición vive un gran ambiente.

11 de junio 2026, 11:18h Ceremonia Oficial de Apertura



La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 está programada para comenzar a las 11:30 de la mañana (hora de Guatemala).

Foto Prensa Libre: Straffon Images

11 de junio 2026, 11:10h Aficionados mexicanos y sudafricanos llegan al estadio

Los hinchas comienzan a llegar al imponente Coloso de San Úrsula, que luce sus mejores galas para una ocasión histórica. Banderas ondean, cánticos resuenan en cada rincón y la ilusión se siente en el aire. Todo está listo para el partido inaugural del Mundial 2026.

Foto Prensa Libre: Straffon Images

Foto Prensa Libre: Straffon Images.

Foto Prensa Libre: Straffon Images.

11 de junio 2026, 11:00h Inicia la Copa del Mundo 2026

La fiesta inaugural arrancará en el mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, una sede histórica que hará historia al convertirse en la primera en albergar una Copa del Mundo por tercera vez.