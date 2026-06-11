Fútbol Internacional
Video | Julián Quiñones hace historia: así fue el primer gol del Mundial 2026
El delantero Julián Andrés Quiñones marcó al minuto 9 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, desatando la euforia en el arranque del torneo. Así fue el gol.
Julián Quiñones (d) de México celebra el primer gol del Mundial 2026, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México.(Foto Prensa Libre: EFE).
El Mundial comenzó con una explosión de emociones en el Estadio Azteca, denominado para esta Copa del Mundo 2026 como “Ciudad de México”, donde la selección mexicana debutó frente a Sudáfrica.
Desde el primer minuto, el conjunto azteca salió impulsado por el fervor de su afición, que llenó el recinto y convirtió el ambiente en una auténtica fiesta futbolística.
México mostró intensidad, carácter y ambición desde el arranque, con presión alta y constantes llegadas al área rival. El equipo presentó una propuesta ofensiva y pronto impuso condiciones ante un cuadro sudafricano cauteloso y con dificultades para salir jugando.
La recompensa llegó al minuto 9, cuando México marcó el primer gol de la Copa del Mundo. El delantero Julián Andrés Quiñones, jugador del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, escribió su nombre en la historia del torneo.
La jugada se originó tras una salida imprecisa de Sudáfrica, bien aprovechada por la presión mexicana. Quiñones recuperó el balón, lo controló con temple y definió con un disparo de pierna derecha, raso y colocado, que superó al guardameta Ronwen Williams.
El tanto desató la euforia en el Estadio Azteca. Así, Julián Quiñones, delantero de ascendencia colombiana nacionalizado mexicano, se convirtió en el autor del primer gol del certamen y firmó un inicio prometedor para México en la máxima fiesta del futbol.
LA LÍA SUDÁFRICA EN LA SALIDA! GOL DE JULIAN QUIÑONES! 😲— Pedro Fermín Cano (@pfermincano) June 11, 2026
México 1-0 Sudáfrica pic.twitter.com/MX3cA2gO0g