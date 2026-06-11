De quedarse sin Mundial a dirigir una final europea: la historia del árbitro Omar Artan

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan tendrá una nueva oportunidad en la élite del futbol internacional luego de que la UEFA lo designara para dirigir la final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria.

La designación llega pocos días después de que Artan no pudiera participar en la Copa del Mundo 2026, debido a que las autoridades de Estados Unidos le denegaron el ingreso por inconvenientes detectados durante el proceso de verificación de antecedentes. El colegiado, de 34 años, estaba llamado a convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir en un Mundial.

Ante esta situación, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó que el nombramiento busca reconocer el talento y la trayectoria del árbitro africano. “El futbol une a las personas y queremos mostrar nuestro respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral”, expresó el dirigente en un comunicado oficial.

La designación forma parte del acuerdo de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Futbol (CAF), que promueve el desarrollo del deporte y valores como la igualdad, la inclusión y la no discriminación.

Artan afronta este compromiso respaldado por una destacada carrera. Fue reconocido como el mejor árbitro de África el año pasado y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde el 2018. Entre sus actuaciones más relevantes figura la dirección de la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CAF en su temporada más reciente.

Por su parte, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, celebró la decisión y aseguró que el silbante somalí representa un orgullo para todo el continente africano. “Es un gran honor para él y una muestra de cómo el futbol puede unir a África, Europa y el mundo”, afirmó. Además, resaltó el prestigio y respeto del árbitro en el ámbito internacional.

Tras la negativa de ingreso a Estados Unidos, Artan regresó a Somalia, donde fue recibido como héroe en Mogadiscio, reflejo del impacto de su trayectoria en su país y en el futbol africano.

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

Ahora tendrá la oportunidad de reivindicarse en uno de los escenarios más importantes del futbol europeo, al dirigir un duelo entre el campeón de la Liga de Campeones y el ganador de la Liga Europa, en un partido que simboliza no solo la competitividad, sino también los valores de inclusión y reconocimiento en el deporte.