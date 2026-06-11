El estadio donde Diego Armando Maradona y Pelé tocaron la gloria volverá a homenajearlos en el Mundial 2026

Este 11 de junio, cuando el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, abra por tercera vez en la historia una Copa del Mundo, la FIFA rendirá homenaje a Diego Armando Maradona y a Pelé, cuyo nombre completo era Edson Arantes do Nascimento.

El mismo escenario donde Maradona levantó la Copa del Mundo el 29 de junio de 1986 volverá a evocar su figura, esta vez como parte de los recuerdos históricos del futbol mundial.

Pelé, por su parte, ya había convertido al Estadio Azteca en uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de los mundiales en 1970, cuando conquistó su tercer y último título mundial. En la final del 21 de junio de ese año, Brasil derrotó 4-1 a Italia en el Coloso de Santa Úrsula con una de las selecciones más destacadas de la historia del futbol.

Años después, Pelé reflexionaría sobre la enorme presión que cargaba: “Teníamos un equipo fantástico y todos esperaban que ganáramos, lo que me provocaba temblores. Estaba muy nervioso y bajo mucha presión… Sentíamos que simplemente teníamos que ganar el título”.

Aquella tarde, Pelé conquistó su tercer título mundial en el mismo escenario donde, 16 años después, Diego Armando Maradona levantaría la Copa del Mundo con Argentina.

Este 11 de junio, ambos serán homenajeados por la FIFA en el único estadio que ha albergado tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

En su autobiografía Yo soy el Diego de la gente, Maradona dedica el capítulo “La Gloria” a narrar el camino que lo llevó a aquella tarde en el entonces Estadio Azteca. No es solo un relato de partidos. Es la historia de un compromiso forjado años antes.

“Para mí, el Mundial de México ’86, la más grande alegría deportiva de toda mi carrera, había empezado, en realidad, tres años antes”, escribe.

Cuenta cómo el entrenador Carlos Bilardo lo buscó personalmente en Lloret de Mar, España, en enero de 1983, mientras se recuperaba de una hepatitis. Bilardo corrió con él por la playa y le propuso ser capitán de la Selección.

Diego, con 24 años, lloró y se lo contó a Claudia Villafañe, su esposa en aquel entonces, y a su madre. “Era lo que siempre había soñado ser”, dice. Y lo asumió con todo: “Todo, todo por la Selección, por la celeste y blanca”.

El libro detalla el recorrido previo: giras extensas, viajes de miles de kilómetros en auto y avión, partidos cada tres o cuatro días y hoteles precarios.

“Una locura. ¿Una locura? Una locura justificada”, reflexiona.

Maradona já dava show no aquecimento.



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Esa entrega forjó al equipo que llegó a México con pocos favoritismos, pero con una unión nacida “de la bronca”. El 29 de junio de 1986, tras el pitazo final contra Alemania, Maradona describe el instante cumbre:

“29 de junio de 1986, estadio Azteca, México; esa fecha y ese lugar están marcados en mi piel. La Copa en mis manos, la sacudía, la levantaba, la besaba… quería asegurarme de que era de verdad”.

En las páginas finales del capítulo, la reflexión se vuelve más íntima. Maradona habla de la multitud en Buenos Aires, del balcón de la casa de Doña Tota, su madre, de los sueños cumplidos y, a la vez, de la sensación de que “todo eso era demasiado”.

Era el pibe de Fiorito que conquistó el mundo y sintió el peso de ser, para siempre, “el Diego de la gente”.

Este 11 de junio, a poco más de 40 años de esa final, el Estadio Ciudad de México —primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, en 1970, 1986 y 2026— volverá a ocupar un lugar central en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA confirmó que el partido inaugural del Mundial 2026 será México contra Sudáfrica, en ese estadio.

El organismo también ha resaltado el valor histórico del recinto, donde Pelé y Maradona vivieron algunos de sus momentos más importantes en la Copa Mundial.

The One. The Only. Forever The King. 👑♾️ pic.twitter.com/WjGVMJR8SJ — Santos FC (@SantosFC) June 10, 2026

Más allá de los goles —la Mano de Dios y el Gol del Siglo—, el legado que resuena es el del capitán que convirtió la adversidad en impulso. El que priorizó a la Selección por encima de todo. El que, en sus propias palabras, sintió que “nuestra fuerza y nuestra unión habían nacido precisamente de ahí, de la bronca”.

Cuando suene el pitazo inicial del Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México no solo inaugurará un nuevo torneo. También recordará al número 10 argentino que allí se convirtió en una figura inmortal del futbol.