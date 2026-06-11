Messi y Cristiano podrían enfrentarse por primera vez en un Mundial: estos son los escenarios

El mundo se detiene y el balón vuelve a rodar en la mayor fiesta del futbol. El Estadio Azteca, escenario cargado de historia, será el encargado de levantar el telón de la Copa del Mundo en su edición número 23, la más grande de todos los tiempos, con 48 selecciones listas para escribir su propio capítulo.

Entre sueños, ilusiones y gigantes del juego, hay una expectativa que eclipsa a todas: la posibilidad de presenciar el último gran duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos leyendas que han marcado una era irrepetible y que podrían coincidir, por primera vez, en el escenario más grande de todos.

Sin embargo, más allá del arranque del certamen, uno de los enfrentamientos que más expectativa genera entre los aficionados es el posible choque entre Argentina y Portugal, dos selecciones que cuentan con algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Por el lado argentino sobresale Lionel Messi, campeón del mundo y dueño de una carrera legendaria tanto a nivel de clubes como de selección. En el conjunto luso brilla Cristiano Ronaldo, otro ícono universal del futbol, quien aún persigue el único gran trofeo que falta en su vitrina: la Copa del Mundo. Todo apunta a que esta edición podría representar su última oportunidad.

Los aficionados sueñan con ver a estas dos leyendas frente a frente en el máximo escenario futbolístico. Comparados constantemente con figuras históricas como Diego Maradona y Pelé, Messi y Cristiano podrían protagonizar un “último baile” que hasta ahora no se ha dado en una Copa del Mundo.

Ambos disputarían su sexto Mundial, un hecho sin precedentes en la historia. Lo curioso es que, pese a sus múltiples participaciones, Argentina y Portugal nunca se han enfrentado en este torneo.

Probabilidades de que se enfrenten

Para dimensionar las opciones reales de este esperado duelo, es clave ubicar a ambas selecciones en la fase de grupos:

Argentina (Grupo J): Argelia, Austria y Jordania.

Portugal (Grupo K): República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Por jerarquía y antecedentes, lo más probable es que tanto Argentina como Portugal finalicen como líderes de sus respectivos grupos. A partir de ese escenario, se presentan tres posibles cruces.

Escenario 1: Cuartos de final (el más probable)

Condición: Ambos terminan primeros en sus grupos.

Argentina (1J) avanzaría por la llave inferior derecha.

Portugal (1K) quedaría en esa misma zona del cuadro.

El cruce: Si superan los dieciseisavos y los octavos de final, se enfrentarían en cuartos de final.

Probabilidad: Alta.

Ambas selecciones parten como favoritas y tienen planteles capaces de alcanzar esta instancia.

Escenario 2: La final soñada

Condición: Uno termina primero y el otro segundo en su grupo.

Esto los colocaría en lados opuestos del cuadro eliminatorio:

Argentina 1J frente a Portugal 2K, o viceversa.

El cruce: Solo podrían enfrentarse en la final o en el partido por el tercer lugar.

Probabilidad: Media-baja.

Requiere que ambos equipos superen múltiples rondas ante rivales de alto nivel.

Escenario 3: Duelo en octavos de final

Condición: Ambos finalizan segundos (2J y 2K).

El cruce: Tras superar los dieciseisavos de final, se enfrentarían en octavos.

Probabilidad: Baja.

Es poco probable que dos selecciones de este calibre no lideren sus grupos.

Un enfrentamiento que paralizaría al mundo

En resumen, el Mundial del 2026 tiene todos los ingredientes para regalarnos un enfrentamiento histórico entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ya sea en cuartos de final, en una final soñada o incluso en octavos, la posibilidad de verlos compartir el mismo campo en una Copa del Mundo genera una expectativa sin precedentes.

Si se concreta, no sería solo un partido más: sería el cierre simbólico de una era, el último capítulo de la rivalidad más grande que ha vivido el futbol moderno.