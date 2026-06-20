Mundial 2026: ¿Por qué está prohibido taparse la boca? El origen de la regla que expulsó a Almirón

El Mundial 2026 registró este viernes un hecho inédito. El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado por la llamada "Ley Vinicius" durante el partido entre Turquía y Paraguay, por cubrirse parcialmente la boca mientras discutía con un rival.

Tras la acción, el VAR alertó al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien revisó la jugada y mostró la tarjeta roja directa a Almirón, dejando a Paraguay con un jugador menos en un momento decisivo del encuentro.

La regla surgió después de que Vinicius Junior denunciara insultos discriminatorios en un partido de la Liga de Campeones. Como no pudo comprobarse lo dicho por su rival, el jugador del Benfica Lucas Prestianni, quien se cubrió la boca al hablarle, las autoridades del futbol incorporaron esta norma para sancionar conductas que puedan ocultar expresiones racistas o discriminatorias.

El objetivo de la normativa es claro y contundente. La FIFA considera que taparse la boca de manera intencional durante una confrontación con un rival es una táctica utilizada para ocultar lenguaje ofensivo de carácter racista, homofóbico o discriminatorio.

Por lo tanto, la regla asume que, si un futbolista oculta sus labios mientras discute con un adversario, lo hace con la intención de esconder algo indebido, lo que activa automáticamente la sanción más severa disponible dentro del reglamento del juego.

La expulsión de Almirón marca un precedente que servirá como advertencia para el resto de los participantes del torneo. La FIFA ha insistido en que estas nuevas reglas buscan aumentar la transparencia dentro del campo y facilitar el trabajo arbitral en situaciones potencialmente conflictivas.

El incidente ocurrido en el partido de Paraguay ante Turquía se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, no solo por la expulsión en sí misma, sino por representar la primera aplicación práctica de una regla que lleva el nombre de Vinicius Junior y que nació para proteger a los futbolistas de los insultos discriminatorios en el deporte más popular del mundo.