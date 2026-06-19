El récord de Ismael Saibari duró solo unas horas: Matías Galarza lo superó en el Mundial 2026

Apenas transcurrían 64 segundos del partido entre Paraguay y Turquía cuando Matías Galarza sacó un remate de pierna izquierda desde fuera del área y envió el balón al fondo de la red. La anotación, según oficializó la FIFA, significó el 1-0 para la Albirroja en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi's Stadium) y, además, estableció el gol más rápido del Mundial 2026 hasta el momento.

El tanto llegó en un instante importante para Paraguay, que buscaba reaccionar tras la derrota sufrida ante Estados Unidos en la primera jornada del Grupo D. Galarza aprovechó un balón rechazado en la frontal del área y definió con precisión para adelantar a su selección.

Horas antes, el marroquí Ismael Saibari había firmado el gol más rápido del torneo al marcar ante Escocia a los 70 segundos de juego.

Según datos de Opta Analyst, Marruecos recuperó el balón apenas 14 segundos después del saque inicial y construyó una jugada que terminó con la definición de Saibari para abrir el marcador.

Sin embargo, la anotación de Galarza superó ese registro por apenas unos segundos y pasó a encabezar la lista de los goles más rápidos del Mundial 2026.

La jugada del gol

La acción nació tras una salida imprecisa de Turquía. Paraguay ejerció presión en campo rival, recuperó la posesión y el balón llegó a Galarza en una posición favorable.

El volante ajustó su remate de zurda desde fuera del área y venció al guardameta turco para abrir el marcador cuando el encuentro apenas comenzaba.

Para el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, el gol representó una ventaja temprana en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

‼️‼️‼️ HISTÓRICO ‼️‼️‼️



Matías Galarza es el ÚNICO jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que marca un gol Y recibe una tarjeta en los primeros 4 minutos de un partido (gol a los 65 segundos, amarilla a los 3m26s). pic.twitter.com/AcLlB5WrBL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 20, 2026

Turquía busca reaccionar

Turquía llegó al encuentro con la necesidad de sumar puntos tras su derrota frente a Australia en la jornada inaugural.

El gol tempranero obligó al conjunto europeo a adelantar líneas y asumir mayores riesgos ofensivos desde los primeros minutos del compromiso.

64 seconds ⏰



Paraguay score the fastest goal of this #FIFAWorldCup so far! 🇵🇾 pic.twitter.com/m5hRaJEVY7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Lejos del récord histórico

Aunque las anotaciones de Galarza y Saibari destacan entre las más rápidas del Mundial 2026, ambas se encuentran lejos del récord absoluto de las Copas del Mundo.

La marca histórica sigue en poder del turco Hakan Şükür, quien anotó a los 11 segundos en el partido por el tercer lugar del Mundial de Corea-Japón 2002.

Nota: Al momento de la publicación de esta nota, el partido entre Paraguay y Turquía continúa en disputa durante el primer tiempo, por lo que el resultado y las posiciones del Grupo D están sujetos a cambios.