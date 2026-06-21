VIDEO | 32 años del último gol mundialista de Maradona: así fue el tanto y el grito que se volvió inolvidable

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VIDEO | 32 años del último gol mundialista de Maradona: así fue el tanto y el grito que se volvió inolvidable

La Asociación del Fútbol Argentino recordó el tanto del 'Diez' ante Grecia en el debut del Mundial de Estados Unidos 1994, una anotación que quedó marcada como el cierre goleador de su historia con la Albiceleste antes de su salida abrupta del torneo.

Alejandra Soto

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Este 21 de junio se cumplen 32 años del último gol que Diego Armando Maradona marcó en una Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: Asociación del Fútbol Argentino).

Este 21 de junio se cumplen 32 años del último gol que Diego Armando Maradona marcó en una Copa del Mundo. El tanto llegó en la victoria de Argentina sobre Grecia durante el Mundial de Estados Unidos 1994 y quedó grabado como uno de los momentos más recordados de su carrera con la Albiceleste.

La anotación se produjo en el segundo tiempo, cuando Argentina ya ganaba 2-0 gracias a un doblete de Gabriel Batistuta. Tras una combinación con Fernando Redondo y Claudio Caniggia, Maradona sacó un potente zurdazo que terminó en el ángulo del arco griego.

La celebración posterior se convirtió en una imagen icónica. Maradona corrió hacia una cámara de televisión y gritó con furia y emoción, en una escena que aún permanece entre las más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

Pocos días después, un control antidopaje positivo tras el partido ante Nigeria puso fin a su participación en el torneo. Aquel gol ante Grecia terminó siendo el último de Maradona en una Copa del Mundo.

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Años después, Maradona explicó el significado de aquel grito en su libro "México 86. Mi Mundial. Mi verdad. Así ganamos la Copa". El Diez aseguró que llegó al Mundial de 1994 "limpio como nunca" y que aquella celebración fue una forma de desahogo personal.

"No necesitaba droga para tomarme revancha y para gritarle al mundo mi felicidad", relató Maradona al recordar el gol ante Grecia. Para él, ese tanto representaba la oportunidad de demostrarles a sus hijas que seguía siendo futbolista y que aún podía brillar con la camiseta argentina.

La celebración también reflejaba los años turbulentos que había vivido antes del torneo, marcados por una suspensión por dopaje, su salida del Napoli, su paso por el Sevilla y el regreso a la selección en el repechaje ante Australia.

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