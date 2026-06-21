“No es diferente a los demás”: lo que dijo João Neves sobre Cristiano Ronaldo que desató un escándalo en el Mundial 2026

Las declaraciones de João Neves tras el empate entre Portugal y RD Congo en el Mundial 2026 generaron una fuerte polémica. El mediocampista aseguró que Cristiano Ronaldo "no es diferente a los demás" dentro del grupo, una frase que muchos aficionados interpretaron como una falta de respeto hacia el capitán portugués.

Neves intentó destacar la importancia del colectivo y el aporte de todos los jugadores al equipo. Sin embargo, sus palabras desataron un intenso debate en redes sociales sobre el papel actual de Ronaldo en la selección.

La reacción fue inmediata. Las publicaciones del futbolista pasaron de recibir miles de comentarios a acumular cientos de miles de interacciones, muchas de ellas con críticas por sus declaraciones sobre el máximo goleador de Portugal.

La controversia también alcanzó a Madalena Aragão, pareja de Neves, quien restringió los comentarios en sus redes sociales tras recibir mensajes negativos. Además, una noticia falsa sobre un supuesto intercambio de mensajes involucró a Georgina Rodríguez y amplificó aún más el revuelo.

Georgina Rodriguez, esposa de Cristiano Ronaldo cae en una imagen falsa generada por IA y comenta una publicación de Joao Neves con su pareja. (Captura PL / RS).

La controversia también salpicó a Bruno Fernandes quien fue criticado por algunas jugadas donde no le cedió el balón a Ronaldo además de recibir un "me gusta" de apoyo a Neves que avivó más el debate. Incluso Katia Aveiro, hermana de Cristiano, le dio "me gusta" a un posteo que acusaba a Fernandes de ser un jugador que "con la camiseta de la selección de Portugal parece otro jugador".

El análisis del exfutbolista Thierry Henry añadió más leña al fuego al señalar que "el equipo necesita marcar, no eres tú quien tiene que marcar" refiriéndose a una acción donde Ronaldo priorizó el remate personal en lugar de habilitar a Fernandes mientras que el periodista español Edu Aguirre amigo de CR7 pidió a los demás jugadores portugueses "la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano".

Cristiano y el plantel responden: "Siempre unidos"

Ante el creciente revuelo Cristiano Ronaldo decidió romper el silencio con una publicación en Instagram donde compartió una foto abrazado con sus compañeros tras un entrenamiento acompañada de la frase "¡Siempre Unidos!".

El defensor Rúben Dias también fue consultado en conferencia de prensa y restó importancia al tema. "Para todos nosotros no es un problema. Estamos unidos en la convicción de que las dificultades son algo positivo y que es a través de ellas que veremos de qué estamos hechos", afirmó el central.

El propio seleccionador Roberto Martínez salió a defender a Neves asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y que nadie en el plantel cuestiona la importancia histórica de Ronaldo, dejando claro además que "no tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles".