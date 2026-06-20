Kempes compara su Mundial de 1978 con los de Maradona y Messi: “esos dos son monstruos”

Mario Alberto Kempes, figura del título mundial de Argentina en 1978, descartó cualquier comparación entre su rendimiento y el que tuvieron Diego Maradona en 1986 y Lionel Messi en 2022. Para el exdelantero, ambos pertenecen a una categoría distinta dentro de la historia del futbol.

"No creo, porque esos dos monstruos no había quien jugara al lado de ellos", afirmó Kempes al ser consultado sobre si su actuación en el Mundial de 1978 podía equipararse a la de las otras dos grandes leyendas argentinas.

El Matador explicó que la principal diferencia radica en la capacidad de anticipación que tenían Maradona y Messi dentro del campo. Según relató, ambos entendían el juego varios segundos antes que el resto de los futbolistas, lo que les permitía marcar diferencias de manera constante.

Kempes también recordó su experiencia compartiendo cancha con Maradona y destacó la inteligencia futbolística del campeón del mundo en México 1986. "Por eso son esos fenómenos que da el futbol y gracias a Dios los tuvimos para el lado nuestro", expresó.

Aunque evitó compararse con Maradona y Messi, Kempes reivindicó el valor de su aporte en el título de 1978. El exdelantero recordó que fue decisivo en la fase final del torneo y destacó que ninguna conquista se consigue solo con individualidades.

"Los fenómenos te ganan partidos, el grupo te gana campeonatos", afirmó Kempes al resaltar la importancia del trabajo colectivo en los títulos mundiales de Argentina.

El Matador también analizó el presente de la Selección y se mostró satisfecho con el debut ante Argelia. Además, elogió el nivel de Messi, quien anotó un hat-trick y fue ovacionado al salir del campo.

Kempes destacó que Messi mantiene intacto su espíritu competitivo a los 39 años y consideró clave haber ganado el primer partido, sin importar la forma, por la dificultad que históricamente representa el debut para las grandes selecciones.