Achraf Hakimi será juzgado por violación y lanza contundente mensaje durante el Mundial 2026 

Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia luego de que el Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa contra la orden de procesamiento. La decisión fue comunicada al capitán de Marruecos horas antes de disputar su segundo partido en el Mundial 2026, en el que su selección aseguró el pase a la fase eliminatoria.

La investigación se originó en febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años denunció que el futbolista la violó en su domicilio de París. Según su testimonio, el encuentro ocurrió la noche previa a un partido entre el PSG y el Olympique de Marsella y la relación sexual se produjo sin su consentimiento.

"Espero este juicio desde el primer día y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", escribió el jugador, quien continúa concentrado con su selección en el Mundial 2026.

Hakimi ha rechazado las acusaciones y sostiene que todo ocurrió de manera consensuada. Su defensa, además, afirma que la denunciante intentó extorsionarlo y cuestiona algunos aspectos de la investigación desarrollada por las autoridades francesas.

El juicio también podría incluir el testimonio de Kylian Mbappé, excompañero de Hakimi en el PSG. El delantero francés declaró ante la policía sobre conversaciones que mantuvo con el marroquí tras los hechos, aunque posteriormente matizó parte de sus declaraciones iniciales.

Tras confirmarse que será juzgado, Hakimi reaccionó con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. El futbolista aseguró que esperó durante años la oportunidad de defenderse públicamente ante la justicia.

El capitán de Marruecos afirmó que decidió guardar silencio para confiar en el proceso judicial y lamentó el impacto que el caso ha tenido en su familia, su vida personal y su imagen pública.