¿Se repetirá el duelo de Catar 2022? Messi y Mbappé pelean en la tabla de goleadores del Mundial 2026

Apenas iniciada la fase de grupos del Mundial 2026, la carrera por la Bota de Oro ya muestra nombres familiares. Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la tabla de goleadores, lo que revive la intensa rivalidad que protagonizaron en Catar 2022.

En el torneo disputado en Catar, Mbappé se coronó máximo goleador con ocho tantos, seguido de cerca por Messi, con siete.

Ambos fueron determinantes en la final y marcaron el pulso de una de las ediciones más goleadoras de los últimos años.

Cómo marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026

Hasta ahora, la clasificación presenta a los siguientes jugadores en los primeros puestos:

Lionel Messi (Argentina): 3 goles

Jonathan David (Canadá): 3 goles

Matheus Cunha (Brasil): 2 goles

Vinícius Júnior (Brasil): 2 goles

Kylian Mbappé (Francia): 2 goles

Harry Kane (Inglaterra): 2 goles

Erling Haaland (Noruega): 2 goles

Otros jugadores: 2 goles cada uno

Messi, autor de un triplete en el debut de Argentina, iguala a David, quien marcó un doblete frente a Catar. Mbappé, por su parte, ya suma dos anotaciones y busca repetir el arranque que tuvo en el Mundial de 2022.

Comparación con Catar 2022

En Catar, la disputa por la Bota de Oro se mantuvo hasta la final:

Mbappé anotó en casi todas las fases del torneo, incluido un triplete en la final.

Messi combinó goles y asistencias y se quedó con el Balón de Oro.

Julián Álvarez (4 goles) y Olivier Giroud (4 goles) completaron los primeros puestos de la clasificación.

En 2026, la tabla aparece más equilibrada. Delanteros consolidados como Haaland, Kane y Vinícius ya suman dos goles, mientras que jugadores como Jonathan David y Johan Manzambi evidencian que el formato ampliado a 48 selecciones abre más oportunidades para nuevas figuras.

Proyecciones

Con varios partidos aún por disputarse en la fase de grupos, la carrera por la Bota de Oro permanece abierta. Messi, a sus casi 39 años, mantiene su capacidad para marcar diferencias. Mbappé, en plenitud física, aspira a convertirse en el primer futbolista en conquistar dos Botas de Oro consecutivas en la Copa del Mundo.

¿Se repetirá el duelo entre Messi y Mbappé en la lucha por el título de máximo goleador? El Mundial 2026 apenas comienza, pero ambos vuelven a figurar entre los principales protagonistas.