1, 2, 3… hasta 15: las salvadas de Eloy Room que hicieron historia en el Mundial 2026

No fue un partido cualquiera. Fue una actuación que quedará en la historia de los Mundiales. Eloy Room, portero de Curazao, realizó 15 salvadas en el empate 0-0 frente a Ecuador por el Grupo E del Mundial de la FIFA 2026 y se convirtió en el gran protagonista de una noche inolvidable para la selección caribeña.

Según datos de Opta, las 15 intervenciones de Room igualan la mayor cantidad de salvadas registradas en un partido de Copa del Mundo disputado únicamente en tiempo reglamentario. Gracias a su actuación, Curazao consiguió el primer punto de su historia en una fase final mundialista.

Ecuador remató 29 veces durante el encuentro y 15 de esos disparos fueron a portería. Room evitó cada uno de ellos y sostuvo el empate durante los 90 minutos. Además, la selección ecuatoriana acumuló un valor esperado de gol (xG) de 3.05, una estadística que estima cuántos goles debería marcar un equipo según la calidad de las oportunidades creadas.

El contexto de una actuación memorable

Curazao llegaba al encuentro después de la derrota 7-1 frente a Alemania en su debut. Ecuador, por su parte, buscaba recuperarse tras un inicio complicado en el torneo. Sin embargo, el encuentro disputado en el Arrowhead Stadium tomó un rumbo inesperado: el dominio ofensivo ecuatoriano chocó una y otra vez contra un guardameta inspirado.

Las 15 intervenciones de Room lo sitúan entre las actuaciones más destacadas de un portero en la historia de los Mundiales. El récord absoluto sigue en manos del estadounidense Tim Howard, quien realizó 16 salvadas ante Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014, partido que se extendió a la prórroga.

La diferencia es que todas las intervenciones de Room ocurrieron durante el tiempo reglamentario. Diversos registros estadísticos destacan la magnitud de la actuación, considerada una de las más sobresalientes desde que existen datos detallados sobre salvadas en la Copa del Mundo.

Entre sus intervenciones más destacadas figuran remates a corta distancia y varias acciones dentro del área que parecían terminar en gol. El guardameta también respondió con seguridad ante disparos desde fuera del área y segundas jugadas.

15 - Curaçao's Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time.



Wave. pic.twitter.com/2Cm1qFGMha — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

El impacto más allá de las estadísticas

Para Curazao, el empate representa mucho más que un punto. Se trata del primer resultado positivo de su historia en una Copa del Mundo. La selección caribeña celebró el empate como una victoria y convirtió a Room en el principal protagonista de la jornada.

El arquero, que juega en el Miami FC, ganó notoriedad internacional tras el encuentro y se convirtió en tendencia en redes sociales. Su actuación fue comparada con algunas de las exhibiciones más recordadas de los porteros en los Mundiales, como las de Tim Howard, Guillermo Ochoa o Lev Yashin.

Room bromeó después del partido al afirmar: "Necesito una estatua en Curazao". La frase reflejó el impacto que tuvo una actuación que ya forma parte de la memoria futbolística de la isla.

El cuerpo técnico y los jugadores destacaron el esfuerzo defensivo colectivo, aunque la figura del encuentro fue indiscutiblemente el guardameta. Ecuador dominó la posesión, generó numerosas ocasiones, pero no logró romper la resistencia caribeña y ahora afrontará con presión su último partido de la fase de grupos.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Eloy Room acaba de firmar el mayor número de paradas realizadas por un portero (15), en un mismo partido, en TODA la historia de la Copa del Mundo (más un tiro al palo), para terminar IMBATIDO.



Tim Howard realizó 16 paradas contra Bélgica el 1 de julio de… pic.twitter.com/9lKjuu20Gn — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026

Una noche para la historia

Las 15 salvadas de Eloy Room representan uno de los momentos más llamativos del Mundial 2026 y un hito para una selección que disputa su primera Copa del Mundo.

Mientras Ecuador lamenta las oportunidades desperdiciadas, Curazao celebra un resultado histórico impulsado por la actuación extraordinaria de su portero. Una noche para recordar: 1, 2, 3... hasta 15 intervenciones.