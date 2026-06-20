EN VIVO | Ecuador vs. Curazao: sigue el minuto a minuto de la segunda jornada del Mundial 2026

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en un partido de necesidad para ambas selecciones tras sus derrotas en la primera jornada del Grupo E.

La Tri de Sebastián Beccacece cayó en su debut pese a dominar gran parte del encuentro mientras que Curazao sufrió una dura goleada 7-1 ante Alemania en lo que fue su primera participación en la historia de los Mundiales.

Ambos equipos saben que una derrota en este partido los dejaría con muy pocas opciones de avanzar a los dieciseisavos de final por lo que la motivación y la necesidad de sumar puntos estarán presentes desde el primer minuto.

Para Ecuador el partido representa la oportunidad de mostrar la versión que dejó tan buenas sensaciones en el debut pero que no se vio reflejada en el marcador. Curazao por su parte llega con la ilusión intacta pese al resultado adverso ante Alemania sabiendo que cada partido en esta Copa del Mundo es una experiencia histórica para el país caribeño que debuta en la máxima competencia del fútbol mundial.

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