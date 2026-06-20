EN VIVO | Ecuador vs. Curazao: sigue el minuto a minuto de la segunda jornada del Mundial 2026

Mundial 2026

EN VIVO | Ecuador vs. Curazao: sigue el minuto a minuto de la segunda jornada del Mundial 2026

Las dos selecciones llegan con la necesidad de reaccionar tras perder en su debut mundialista en lo que será un partido clave para mantener vivas las opciones de clasificación en el Grupo E.

Alejandra Soto

|

time-clock

PHILADELPHIA (United States), 15/06/2026.- Players of Ecuador pose for a family picture ahead of the FIFA World Cup 2026 group stage match Ivory Coast against Ecuador, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 June 2026. (Costa de Marfil, Filadelfia) EFE/EPA/SHAWN THEW

Las dos selecciones llegan con la necesidad de reaccionar tras perder en su debut mundialista en lo que será un partido clave para mantener vivas las opciones de clasificación en el Grupo E. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/SHAWN THEW).

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en un partido de necesidad para ambas selecciones tras sus derrotas en la primera jornada del Grupo E.

La Tri de Sebastián Beccacece cayó en su debut pese a dominar gran parte del encuentro mientras que Curazao sufrió una dura goleada 7-1 ante Alemania en lo que fue su primera participación en la historia de los Mundiales.

Ambos equipos saben que una derrota en este partido los dejaría con muy pocas opciones de avanzar a los dieciseisavos de final por lo que la motivación y la necesidad de sumar puntos estarán presentes desde el primer minuto.

Para Ecuador el partido representa la oportunidad de mostrar la versión que dejó tan buenas sensaciones en el debut pero que no se vio reflejada en el marcador. Curazao por su parte llega con la ilusión intacta pese al resultado adverso ante Alemania sabiendo que cada partido en esta Copa del Mundo es una experiencia histórica para el país caribeño que debuta en la máxima competencia del fútbol mundial.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Curazao Selección de Ecuador 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM