¿Superó a Messi? el récord que logró Lamine Yamal con su primer gol en el Mundial contra Arabia Saudita

La selección de España despejó todas las dudas que dejó tras empatar contra Cabo Verde al golear 4-0 a Arabia Saudita en su segundo partido del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente aplastó al equipo árabe con un gol de Lamine Yamal, dos de Mikel Oyarzabal y una anotación en propia puerta de Hassan Alambakti.

Ahora, "La Roja" se encuentra, de forma preliminar, en el primer lugar del grupo H con cuatro unidades, a la espera de lo que haga Uruguay este domingo cuando se enfrente a Cabo Verde.

Más allá del resultado, una de las figuras más relevantes de España fue el joven de 18 años, quien agrandó aún más su historia al anotar su primer gol en una Copa del Mundo.

De hecho, su anotación lo posiciona entre los jugadores más jóvenes en marcar en los Mundiales.

Lamine Yamal ocupa la octava posición tras marcar su primer gol mundialista, ya que lo hizo con 18 años y 343 días.

Lamine Yamal has surpassed Messi and is now the 8th-youngest goalscorer in World Cup history 😲👏



Youngest World Cup scorers:



1️⃣ Pelé – 17 years & 239 days

2️⃣ Manuel Rosas – 18 years & 93 days

3️⃣ Gavi – 18 years & 110 days

4️⃣ Ibrahim Mbaye – 18 years & 142 days

5️⃣ Michael Owen… pic.twitter.com/msLzbP9fLB — 433 (@433) June 21, 2026

El jugador español incluso se situó por delante de Lionel Messi, quien logró su primer gol mundialista con 18 años y 357 días.

Es decir, por una diferencia de 13 días, Lamine Yamal superó a Messi con la anotación conseguida este 21 de junio.

En el primer lugar de esta clasificación se encuentra la leyenda brasileña Pelé, quien marcó su primer gol en un Mundial en 1958, cuando apenas tenía 17 años y 239 días.

Otro español que figura en esta lista es Gavi, quien anotó su primer gol en una Copa del Mundo con 18 años y 110 días en Qatar 2022.

Ahora, la selección española se preparará para un duelo decisivo, ya que el próximo 26 de junio se enfrentará a Uruguay en uno de los partidos más atractivos del torneo.

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