El primer gol mundialista de Lamine Yamal y la reivindicación de Oyarzabal ante Arabia Saudita

España domina el Grupo H del Mundial 2026 con una ventaja parcial de 3-0 sobre Arabia Saudita en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium). El encuentro de la segunda jornada tiene como principales protagonistas a Lamine Yamal, autor de su primer gol en una Copa del Mundo, y a Mikel Oyarzabal, quien firmó un doblete y una asistencia en una destacada actuación.

Al minuto 10, España abrió el marcador. Tras una recuperación en el mediocampo, Oyarzabal ganó la línea de fondo por la izquierda y envió un centro raso preciso. Lamine Yamal, de 18 años, apareció en el segundo palo y remató de primera para vencer a Mohammed Al-Owais. Fue el primer gol del joven español en la historia de los Mundiales.

El segundo tanto llegó al minuto 21 y llevó la firma de Oyarzabal. El delantero recibió en una zona de peligro, combinó con Pedri y definió con precisión ante la salida de Al-Owais.

Antes del descanso, al minuto 38, Oyarzabal completó su doblete tras una destacada acción colectiva de España. El atacante recibió un pase filtrado, controló dentro del área y remató cruzado para establecer el 3-0.

Con dos goles y una asistencia, Oyarzabal dejó atrás las críticas recibidas tras su discreta actuación ante Cabo Verde, partido en el que tuvo poca participación en ataque. Según Opta Joe, empresa especializada en estadísticas deportivas, Oyarzabal fue el primer jugador del que se tiene registro desde el Mundial de Inglaterra 1966 que disputó los primeros 30 minutos de un partido de una Copa del Mundo sin intervenir con un solo toque de balón.

Ahora, según opta, con dos goles y una asistencia, Oyarzabal es solo el segundo jugador registrado (desde 1966) en participar en tres goles (golear o asistir) en los primeros 25 minutos de un partido de Copa del Mundo de la FIFA, después del húngaro László Fazekas ante El Salvador en 1982 (1 gol, 2 asistencias).

GOAL: 🇪🇸 1-0 🇸🇦 10' ⚽️ Yamal scores his first World Cup goal! 🏆 pic.twitter.com/59lGbm1fi2 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 21, 2026

Dominio de España

La selección dirigida por Luis de la Fuente ha sido ampliamente superior durante la primera mitad. Con un equipo dinámico y protagonista con el balón, España controló la posesión, generó múltiples ocasiones de gol y mostró una versión más contundente que la exhibida en el empate sin goles frente a Cabo Verde.

Arabia Saudita, dirigida por Georgios Donis, se vio superada en distintos sectores del campo. Pese a mantener el orden defensivo durante algunos pasajes del encuentro, no logró inquietar con claridad la portería defendida por Unai Simón.

Situación del Grupo H

Con este resultado parcial, España suma cuatro puntos y asume provisionalmente el liderato del Grupo H. Arabia Saudita permanece con una unidad, a la espera del resultado entre Uruguay y Cabo Verde.

De mantenerse la ventaja, la selección española quedará en una posición favorable para asegurar su clasificación a los octavos de final en la última jornada.

Lamine Yamal confirma su condición de una de las grandes figuras emergentes del torneo, mientras que Oyarzabal responde con protagonismo en una tarde decisiva para España. El conjunto de Luis de la Fuente envía, por ahora, una señal positiva en su aspiración de competir por el título.

3 - With two goals and an assist, Spain's Mikel Oyarzabal is only the second player on record (from 1966) to score or assist three goals in the opening 25 minutes of a FIFA World Cup match, after Hungary's László Fazekas against El Salvador in 1982 (1 goal, 2 assists).



Rapid. pic.twitter.com/4SR6ExiILu — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

El partido continúa en el Estadio Atlanta.

Actualización al minuto 40.