España golea a Arabia Saudita con el primer gol mundialista de Lamine Yamal y un doblete de Mikel Oyarzabal

España consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 al derrotar 4-0 a Arabia Saudita en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo H.

Los goles llegaron desde los primeros minutos del encuentro. Al minuto 10, Lamine Yamal abrió el marcador con su primer tanto en una Copa del Mundo tras un centro preciso de Mikel Oyarzabal. Al minuto 21, Oyarzabal amplió la ventaja y, tres minutos después, completó su doblete tras una jugada colectiva bien elaborada.

Ya en la segunda mitad, al minuto 49, Hassan Altambakti anotó en propia puerta para sellar el 4-0 definitivo. La acción se originó en un disparo de Marc Cucurella que fue desviado por el defensor saudí antes de ingresar en la portería.

España mostró una versión más fluida y vertical que en el empate sin goles frente a Cabo Verde. Controló el partido con claridad, especialmente en el mediocampo, donde Pedri y Rodri marcaron el ritmo del encuentro.

Según datos de Opta, la selección española dominó con más del 72% de posesión, generó 18 remates —nueve de ellos a portería— y mantuvo una precisión de pase superior al 90%. Además, las recuperaciones en campo rival permitieron transiciones rápidas que desarticularon la defensa saudí.

Arabia Saudita, dirigida por Georgios Donis, mantuvo el orden defensivo durante los primeros minutos, pero apenas generó tres remates en todo el encuentro y nunca logró inquietar la portería defendida por Unai Simón.

3 - La @SEFutbol 🇪🇸 ha marcado 3 goles en los primeros 25 minutos de un partido del Mundial por primera vez en su historia.



En el siglo XXI, solo lo había conseguido #Alemania 🇩🇪 frente a #Brasil 🇧🇷 en 2014.



Apisonadora. pic.twitter.com/pizg2NzII3 — OptaJose (@OptaJose) June 21, 2026

Mikel Oyarzabal fue la figura del partido con dos goles y una asistencia, lo que le permitió reivindicarse tras su discreta actuación en el debut. Lamine Yamal, de 18 años, aportó desequilibrio y celebró su primer gol mundialista. La combinación de juventud y experiencia de jugadores como Pedri, Rodri y Oyarzabal dio solidez al conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Con esta victoria, España suma cuatro puntos y se ubica en el primer lugar del Grupo H. Arabia Saudita permanece con una unidad y deberá sumar en la última jornada para mantener sus opciones de clasificación.

18 - Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match - the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.



Emulating. pic.twitter.com/Pf3ty86zdI — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

La selección española mostró una mejoría evidente en definición y ritmo de juego, dos aspectos que el propio técnico había señalado tras el primer encuentro. El resultado le permite asumir el liderato del grupo y afrontar con mayor tranquilidad la tercera fecha.