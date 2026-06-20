Países Bajos supera una marca de Brasil que permaneció intacta durante 60 años

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Países Bajos supera una marca de Brasil que permaneció intacta durante 60 años

La goleada 5-1 sobre Suecia permitió a la selección neerlandesa alcanzar 14 partidos consecutivos sin perder en Copas del Mundo y dejar atrás una marca que Brasil conservaba desde la era de Pelé y Garrincha.

Raúl Barreno C.

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HOUSTON (EE UU), 20/06/2026.- El centrocampista de Países Bajos Crysencio Summerville celebra el gol conseguido ante Suecia durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 disputado este sábado en Houston.- EFE/Carlos Ramírez

El centrocampista de Países Bajos Crysencio Summerville celebra el gol conseguido ante Suecia durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 disputado este 20 de junio en Houston.- Foto Prensa Libre: EFE.

Mientras un matemático alemán ya proyecta a Países Bajos en la final del Mundial 2026, la selección neerlandesa acaba de escribir una página histórica al superar el récord de partidos consecutivos sin perder que Brasil mantuvo durante seis décadas.

Tras la contundente victoria 5-1 frente a Suecia en el Estadio Houston (NRG Stadium), Países Bajos alcanzó los 14 partidos invictos en Copas del Mundo y dejó atrás los 13 encuentros sin derrota que Brasil acumuló entre 1958 y 1966, durante la época de Pelé y Garrincha.

La racha neerlandesa comenzó después de la final perdida contra España en Sudáfrica 2010 e incluye toda su participación en Brasil 2014, el Mundial de Catar 2022 y los dos primeros encuentros de la edición de 2026.

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El delantero Brian Brobbey (19) señala al cielo tras anotar en la victoria de Países Bajos por 5-1 sobre Suecia. A su lado, Cody Gakpo (8) y otros compañeros naranjas comparten la alegría en el NRG Stadium de Houston. EFE

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GR6191. SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Matías Galarza (c) de Paraguay celebra un gol este viernes, en un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en el estadio Levi´s en Santa Clara (Estados Unidos). EFE/ Miguel Gutiérrez

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Del récord de Brasil al de Países Bajos

Brasil conservó durante décadas la marca más extensa de partidos sin perder en una Copa del Mundo: 13 encuentros consecutivos, con 11 victorias y dos empates, distribuidos en tres ediciones y dos títulos mundiales. La secuencia concluyó en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando Hungría se impuso 3-1.

Países Bajos ha construido su racha con regularidad en sus últimas participaciones mundialistas. La estadística incluye victorias y empates en tiempo reglamentario y prórroga, ya que las eliminaciones por penales no se contabilizan como derrotas en los registros oficiales.

El triunfo 5-1 sobre Suecia, con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, además del gol de Crysencio Summerville, permitió a los neerlandeses superar definitivamente la marca brasileña.

El pronóstico que alimenta la ilusión neerlandesa

El economista y matemático alemán Joachim Klement, conocido por haber proyectado a Argentina como campeona del Mundial de Catar 2022 mediante un modelo econométrico, situó a Países Bajos en la final del Mundial 2026 en un análisis publicado en abril.

Su metodología combina variables como producto interno bruto per cápita, ranquin FIFA, factores climáticos y una cuota de azar. Según sus proyecciones, Países Bajos disputaría la final contra Portugal y conquistaría su primer título mundial.

El pronóstico ha cobrado relevancia tras el inicio del torneo para los neerlandeses, que empataron 2-2 con Japón en su debut y posteriormente golearon a Suecia. Klement también proyecta que Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, eliminaría a Argentina antes de alcanzar la final.

"El fútbol es impredecible, como jugar a la lotería", ha señalado Klement al referirse a los límites de su modelo estadístico. Sin embargo, el récord recién alcanzado por Países Bajos y el rendimiento mostrado en el inicio del torneo fortalecen la expectativa en torno a una selección que sigue persiguiendo su primer campeonato mundial.

Con esta marca histórica y un panorama alentador en el Grupo F, Países Bajos no solo lidera su sector, sino que también se consolida como uno de los equipos que más atención generan en la Copa Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

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