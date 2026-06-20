Países Bajos supera una marca de Brasil que permaneció intacta durante 60 años

Mientras un matemático alemán ya proyecta a Países Bajos en la final del Mundial 2026, la selección neerlandesa acaba de escribir una página histórica al superar el récord de partidos consecutivos sin perder que Brasil mantuvo durante seis décadas.

Tras la contundente victoria 5-1 frente a Suecia en el Estadio Houston (NRG Stadium), Países Bajos alcanzó los 14 partidos invictos en Copas del Mundo y dejó atrás los 13 encuentros sin derrota que Brasil acumuló entre 1958 y 1966, durante la época de Pelé y Garrincha.

La racha neerlandesa comenzó después de la final perdida contra España en Sudáfrica 2010 e incluye toda su participación en Brasil 2014, el Mundial de Catar 2022 y los dos primeros encuentros de la edición de 2026.

Del récord de Brasil al de Países Bajos

Brasil conservó durante décadas la marca más extensa de partidos sin perder en una Copa del Mundo: 13 encuentros consecutivos, con 11 victorias y dos empates, distribuidos en tres ediciones y dos títulos mundiales. La secuencia concluyó en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando Hungría se impuso 3-1.

Países Bajos ha construido su racha con regularidad en sus últimas participaciones mundialistas. La estadística incluye victorias y empates en tiempo reglamentario y prórroga, ya que las eliminaciones por penales no se contabilizan como derrotas en los registros oficiales.

El triunfo 5-1 sobre Suecia, con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, además del gol de Crysencio Summerville, permitió a los neerlandeses superar definitivamente la marca brasileña.

🇳🇱‼️ Países Bajos lleva ¡CATORCE PARTIDOS! de Mundial sin derrotas, superando el invicto histórico de la Brasil de Pelé.



2014:



5-1 España 🇪🇸 ✅

3-2 Australia 🇦🇺 ✅

2-0 Chile 🇨🇱 ✅

2-1 México 🇲🇽 ✅

0-0 Costa Rica 🇨🇷 (pasó en penales) 🤝

0-0 Argentina 🇦🇷 (eliminado en penales) 🤝… pic.twitter.com/21yX29ezKy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 20, 2026

El pronóstico que alimenta la ilusión neerlandesa

El economista y matemático alemán Joachim Klement, conocido por haber proyectado a Argentina como campeona del Mundial de Catar 2022 mediante un modelo econométrico, situó a Países Bajos en la final del Mundial 2026 en un análisis publicado en abril.

Su metodología combina variables como producto interno bruto per cápita, ranquin FIFA, factores climáticos y una cuota de azar. Según sus proyecciones, Países Bajos disputaría la final contra Portugal y conquistaría su primer título mundial.

Récord 🇳🇱. Más partidos sin perder en tiempo reglamentario (90 o 120 minutos) en el Mundial:



➤ Países Bajos 🇳🇱 14 partidos entre 2014 y 2026.

➤ Brasil 🇧🇷 13 partidos entre 1958 y 1966.



📊 Suecia 🇸🇪 5-1/1-5 en sus dos partidos de la #FIFAWorldCup #NEDSWE



🇸🇪 5-1 🇹🇳

🇳🇱 5-1 🇸🇪 https://t.co/061hwtPpvh pic.twitter.com/f8L2COYHnZ — Ragux (@predictorRM) June 20, 2026

El pronóstico ha cobrado relevancia tras el inicio del torneo para los neerlandeses, que empataron 2-2 con Japón en su debut y posteriormente golearon a Suecia. Klement también proyecta que Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, eliminaría a Argentina antes de alcanzar la final.

"El fútbol es impredecible, como jugar a la lotería", ha señalado Klement al referirse a los límites de su modelo estadístico. Sin embargo, el récord recién alcanzado por Países Bajos y el rendimiento mostrado en el inicio del torneo fortalecen la expectativa en torno a una selección que sigue persiguiendo su primer campeonato mundial.

Con esta marca histórica y un panorama alentador en el Grupo F, Países Bajos no solo lidera su sector, sino que también se consolida como uno de los equipos que más atención generan en la Copa Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.