Brobbey y Gakpo lideran la goleada de Países Bajos sobre Suecia en el Mundial 2026

Países Bajos goleó 5-1 a Suecia en el Estadio Houston (NRG Stadium) y asumió el liderato del Grupo F tras la segunda jornada del Mundial de la FIFA 2026. Los goles de Brian Brobbey (2), Cody Gakpo (2) y Crysencio Summerville sellaron una victoria contundente de los neerlandeses, que dominaron la mayor parte del encuentro.

El partido comenzó con intensidad. A los 5 minutos, Brian Brobbey abrió el marcador para Países Bajos tras una jugada por la banda izquierda. Doce minutos después, el mismo delantero amplió la ventaja con un remate preciso, lo que dejó a los suecos en una situación complicada desde el inicio.

En la segunda mitad, Países Bajos mantuvo el control del juego. Cody Gakpo, una de las figuras del encuentro, marcó el tercer gol al minuto 47 y el cuarto al 54, al aprovechar los espacios en la defensa sueca. Suecia reaccionó con un descuento de Anthony Elanga al minuto 59, pero no logró reducir la diferencia.

Crysencio Summerville, que ingresó de cambio, cerró la goleada al minuto 89 con un disparo ajustado que dejó sin opciones al guardameta sueco. El árbitro Michael Oliver añadió cinco minutos de reposición, aunque el resultado ya estaba definido.

Dominio neerlandés

Países Bajos llegaba al encuentro tras empatar 2-2 con Japón en su debut. La victoria le permite sumar cuatro puntos y colocarse en el primer lugar del Grupo F por diferencia de goles. Suecia, que había goleado 5-1 a Túnez en la primera fecha, sufrió su primera derrota y se quedó con tres unidades.

El encuentro se caracterizó por el dominio neerlandés en la posesión y la generación de oportunidades, especialmente mediante transiciones rápidas y ataques por las bandas. La defensa sueca tuvo dificultades para contener a Brobbey y Gakpo durante buena parte del partido.

Con este resultado, Países Bajos queda bien posicionado para afrontar la tercera jornada del grupo, mientras que Suecia deberá reaccionar en su próximo compromiso para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.