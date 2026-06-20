“Fin de la novela turca”: la expulsión de Miguel Almirón que desató una ola de memes

La segunda jornada del Grupo D del Mundial de la FIFA 2026 tuvo como principal protagonista la expulsión del mediocampista paraguayo Miguel Almirón, quien recibió tarjeta roja directa por cubrirse la boca mientras discutía con un rival. Paraguay venció 1-0 a Turquía con diez jugadores y mantuvo sus opciones de clasificación, mientras que los turcos quedaron eliminados.

El gol de la victoria fue obra de Matías Galarza en el primer tiempo. Tras la expulsión de Almirón en el tiempo de reposición de esa etapa, la Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, resistió con firmeza el resto del encuentro en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi's Stadium). Orlando Gil y la zaga encabezada por Gustavo Gómez fueron determinantes para contener los ataques turcos.

La jugada ocurrió cuando Almirón se cubrió la boca con una mano al dirigirse al defensor Mert Müldür. El árbitro salvadoreño Iván Barton, tras consultar con el VAR, mostró la tarjeta roja directa.

Se trata de la primera ocasión en este Mundial en la que se aplica la nueva disposición impulsada por la FIFA para sancionar a los futbolistas que se cubren la boca durante confrontaciones con rivales. Aunque no se trata de una denominación oficial, en redes sociales y entre aficionados la medida es conocida popularmente como la "Ley Prestianni" o la "Ley Vinícius".

El objetivo de la normativa es impedir que los jugadores oculten deliberadamente sus expresiones durante enfrentamientos verbales dentro del campo. La FIFA considera que cubrirse la boca dificulta la identificación de posibles insultos, expresiones discriminatorias o lenguaje antideportivo.

Por ello, la regla contempla sanciones severas para quienes recurran a este gesto durante una confrontación.

Following a VAR review in the FIFA World Cup match between Türkiye and Paraguay, Miguel Almirón was shown red card for covering his mouth.



Following a special meeting of The IFAB held in April, a number of amendments were introduced to be implemented at the FIFA World Cup 2026.… pic.twitter.com/RkBLMhHGxl — FIFA (@FIFAcom) June 20, 2026

Reacciones en redes sociales

El incidente se convirtió rápidamente en tendencia en Instagram, X, TikTok y Facebook. La frase más repetida fue: "¿Todo eso le dijo?", acompañada de capturas y videos del momento. Usuarios paraguayos y de otros países compartieron ediciones humorísticas que imaginaban los supuestos insultos de Almirón, algunos en guaraní.

Otro de los temas recurrentes en los contenidos virales relacionó la expulsión con las telenovelas turcas. Circularon memes que sugerían que Almirón había criticado las producciones turcas, conocidas como dizis, o que la victoria paraguaya parecía "una novela turca". También se difundieron bromas sobre el idioma guaraní y comparaciones con el caso que dio origen a la regla arbitral.

Hasta el momento, ni Miguel Almirón ni la Federación Paraguaya de Fútbol habían emitido declaraciones oficiales sobre las palabras pronunciadas durante el incidente.

Con este resultado, Paraguay suma tres puntos importantes en el Grupo D y mantiene vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Turquía, con dos derrotas, se despidió del torneo.