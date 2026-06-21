¿Por qué ‘Chicharito’ no está jugando el Mundial 2026 con México?

Javier "Chicharito" Hernández no está en el Mundial 2026 pese a ser el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. Javier Aguirre decidió no incluir al delantero en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

La ausencia del atacante no es una sorpresa. Chicharito tampoco fue convocado para Qatar 2022 y no juega con el Tri desde el 6 de septiembre de 2019, cuando disputó un amistoso contra Estados Unidos.

De acuerdo con diversos análisis, la decisión responde a cuestiones tácticas y deportivas. Aguirre priorizó futbolistas que encajan mejor en su esquema y que llegan con mayor continuidad competitiva.

Además, el delantero atraviesa un momento complicado en su carrera. Desde diciembre de 2025 se encuentra sin equipo tras su salida de Chivas, club con el que anotó cuatro goles y disputó menos de 900 minutos durante su última temporada.

El propio delantero se refirió a la situación de la selección a principios de mayo cuando tampoco apareció en la prelista de convocados. "Yo siempre le deseo lo mejor de lo mejor y espero que le vaya de la mejor manera, a pesar de cómo han estado jugando, del proceso como hubiéramos querido", afirmó Hernández.

Pese a los rumores sobre un posible retiro el futbolista de 37 años dejó claro que continuará su carrera. "Ni mames que me voy a retirar. Nos vemos pronto", aseguró en un video publicado en sus redes sociales donde adelantó que dará a conocer sus próximos pasos profesionales durante el mes de julio.

Chicharito vive el Mundial desde otra trinchera

Pese a no poder estar presente como jugador Chicharito sí formará parte del Mundial 2026 desde un rol distinto. El delantero se integró al equipo de comentaristas y analistas de una cadena deportiva según se anunció de manera oficial. lo que le permitirá seguir vinculado al torneo más importante del fútbol mundial aunque esta vez desde la cabina de transmisión y no desde el campo de juego donde escribió gran parte de su exitosa carrera como el máximo artillero en la historia de la Selección Mexicana.