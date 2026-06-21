¿Quién tiene el récord de más atajadas en una Copa del Mundo? Eloy Room ya es segundo en la historia

La memorable actuación de Eloy Room frente a Ecuador en el Mundial 2026 no solo le permitió a Curazao sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. También colocó al veterano guardameta entre las mayores exhibiciones individuales registradas bajo los tres palos.

El arquero de 37 años realizó 15 atajadas en el empate sin goles ante Ecuador y se convirtió en el segundo portero con más intervenciones en un partido mundialista, solo por detrás del estadounidense Tim Howard, dueño de la marca absoluta con 16.

La actuación de Room fue histórica porque consiguió sus 15 salvadas en los 90 minutos reglamentarios y mantuvo su portería imbatida, pese al asedio constante de los ecuatorianos, que remataron 28 veces y exigieron al máximo al guardameta caribeño.

Tim Howard sigue en la cima

El primer lugar pertenece a Tim Howard. El estadounidense protagonizó una actuación inolvidable el 1 de julio de 2014, durante los octavos de final del Mundial de Brasil, cuando Estados Unidos cayó 2-1 ante Bélgica en tiempo extra.

Tim Howard conserva el récord como el portero con más atajadas en un juego de Copa del Mundo, el cual lo registró para el Mundial de Brasil en el 2014. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Howard registró 16 atajadas, una cifra que continúa siendo la más alta en un encuentro de la Copa del Mundo desde que la FIFA lleva estadísticas detalladas. Su recital mantuvo con vida a los norteamericanos durante 120 minutos, aunque finalmente fueron eliminados.

Ramón Quiroga completa el podio

El tercer puesto corresponde al peruano Ramón Quiroga, quien realizó 13 intervenciones frente a Países Bajos en Argentina 1978. Durante décadas, esa marca permaneció como una referencia entre las grandes actuaciones de los porteros en los Mundiales.

Quiroga mantuvo el segundo puesto durante 48 años, hasta que Room lo desplazó con su noche mágica ante Ecuador.

Posición Portero Selección Rival Mundial Atajadas 1 Tim Howard Estados Unidos Bélgica Brasil 2014 16 2 Eloy Room Curazao Ecuador 2026 15 3 Ramón Quiroga Perú Países Bajos Argentina 1978 13

La exhibición de Room quedó a una sola parada del récord absoluto y ya figura entre las actuaciones más extraordinarias que ha visto una Copa del Mundo. Mientras Tim Howard conserva la cima, el portero de Curazao se ganó un lugar privilegiado en la historia de los Mundiales.