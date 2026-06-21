El héroe de Curazao: quién es Eloy Room, el portero que hizo historia con el empate contra Ecuador en el Mundial

A priori, muchos pensaban que la selección de Curazao pasaría desapercibida en este Mundial 2026, luego de debutar con una goleada histórica ante Alemania por 7-1.

Sin embargo, el país de apenas 155 mil habitantes hizo historia en su segundo partido contra Ecuador, no solo por conseguir su primer punto en su primera participación en un Mundial, sino también por un personaje en específico.

Eloy Room, portero de Curazao, fue, de forma unánime, la figura del partido al efectuar 15 paradas, una cifra que lo convierte en el portero que más ocasiones de gol ha evitado en la historia de los mundiales.

Según datos de Opta Sports, ningún guardameta ha realizado tantas paradas durante los 90 minutos de un partido mundialista y ha mantenido su portería en cero.

Solo el portero estadounidense Tim Howard podría superarlo, ya que hizo 16 paradas, pero, a diferencia de Room, el guardameta estadounidense encajó dos goles frente a Brasil en el Mundial del 2014.

Eloy Room tiene 37 años y, antes de su histórica participación en el Mundial, fue portero del Miami FC. Además, es de origen neerlandés.

Según la BBC, en el 2015 el entrenador de la Ola Azul, Patrick Kluivert, llamó a Room para jugar con la selección de su país de origen.

Desde sus inicios, Room se desempeñó en varios equipos. Al comienzo de su carrera jugó en la primera división de la liga neerlandesa y disputó más de 200 partidos en 10 años de trayectoria.

También obtuvo un título de liga con el PSV y una copa con el Vitesse. Luego se mudó a EE. UU. y fichó por el Columbus Crew en el 2019.

Posteriormente, el portero fichó por el Miami FC en el 2020, donde ganó la MLS e incluso recibió un premio a la mejor parada de la temporada.

Como curiosidad, Eloy Room afirmó ser aficionado al pádel, ya que asegura que es un deporte que lo ha ayudado a agudizar sus reflejos.

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