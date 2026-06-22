EN VIVO | Argentina vs. Austria: siga el minuto a minuto del segundo partido de Messi en el Mundial 2026

La selección de Argentina disputará hoy su segundo partido de la Copa del Mundo, correspondiente a la segunda jornada, cuando se enfrente a Austria en Dallas.

El conjunto albiceleste, comandado por Lionel Messi —autor de un triplete en el debut—, buscará sumar su segunda victoria en el campeonato y acercarse a la clasificación para la siguiente fase.

El encuentro se perfila como una prueba más exigente para los argentinos, ya que Austria podría representar un desafío mayor que su primer rival. Se espera un partido intenso, con ambos equipos en busca de imponer su estilo de juego desde el inicio.

Argentina intentará mantener su efectividad ofensiva, impulsada por el buen momento de Messi, mientras que Austria apostará por el orden defensivo y las transiciones rápidas al ataque.

El partido se disputará a las 11 horas de Guatemala. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del encuentro de la actual campeona del mundo, que buscará su segundo triunfo consecutivo en el torneo.