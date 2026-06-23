“Uy, no termino más”: la reacción viral de Messi tras otro récord en el Mundial 2026

Un doblete, otro récord y una escena que se volvió viral. Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada del Mundial 2026 cuando, al dirigirse a la zona mixta tras la victoria de Argentina sobre Austria, se encontró con una multitud de periodistas esperándolo para entrevistarlo.

La reacción del capitán argentino fue inmediata. Con una sonrisa cansada y gesto de resignación, observó la larga fila de reporteros y soltó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Uy, no termino más”.

Las cámaras captaron el momento mientras Messi caminaba hacia el área de entrevistas después de ser elegido una vez más como la figura del partido. El comentario provocó risas entre los presentes y fue compartido miles de veces en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Lejos de mostrarse molesto, el argentino pareció tomarse la situación con humor. La escena reflejó la atención mediática que continúa generando a sus 38 años y en lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo.

Un Mundial que sigue girando alrededor de Messi

El episodio ocurrió después de la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria en Dallas, resultado que aseguró la clasificación de la Albiceleste a los octavos de final.

Messi fue nuevamente decisivo al marcar los dos goles del encuentro y ampliar su récord como máximo goleador en la historia de los Mundiales. El capitán argentino llegó a 18 anotaciones en Copas del Mundo y continúa aumentando una marca que ya lo coloca en la cima de la clasificación histórica.

“UHHH, NO TERMINO MÁS”.



Messi viendo a los periodistas. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/GqCAviS2Dk — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026

Mientras sus goles siguen ampliando una carrera histórica, una simple frase en un pasillo del estadio volvió a demostrar por qué cada gesto de Messi se convierte en noticia. Incluso después de otro doblete, el capitán argentino logró hacerse viral sin tocar el balón.