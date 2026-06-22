Mientras Argentina avanza en el Mundial 2026, Julián Álvarez abre el debate sobre su futuro: “Quiero cumplir mi sueño”

Julián Álvarez habló este lunes 22 de junio sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de abandonar el Atlético de Madrid. El delantero argentino aseguró, tras el partido de Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, que ya mantuvo conversaciones con el club y que considera que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes.

El atacante, de 26 años, llegó al Atlético procedente del Manchester City en el verano de 2024 y reconoció públicamente que ya abordó su situación con la dirigencia rojiblanca. Aunque evitó mencionar un posible destino, sus declaraciones reactivaron las especulaciones sobre el interés de varios clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, declaró Álvarez al finaliza el encuentro ante Austria, y que ganaron 2 a 0 con goles de Lionel Messi.

Consultado sobre la posibilidad de salir si surge una oferta atractiva, el delantero fue directo: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

La postura del Atlético

El Atlético de Madrid mantiene una posición firme respecto al futuro del jugador. El club ha reiterado en distintas ocasiones que no contempla su salida y que cualquier negociación debería partir de una cifra acorde con la cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

Hasta el momento no se ha informado de ninguna oferta formal que se acerque a esa cantidad.

Las declaraciones de Álvarez representan un cambio respecto a sus intervenciones anteriores, en las que había evitado pronunciarse públicamente sobre su continuidad y había destacado su compromiso con el equipo.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Un jugador seguido por los grandes clubes europeos

Desde su llegada al Atlético, Álvarez ha disputado 106 partidos oficiales y ha marcado 49 goles, además de aportar varias asistencias. Su rendimiento le ha permitido consolidarse como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

El interés de otros clubes europeos no es reciente. Barcelona, Real Madrid y Arsenal han sido vinculados con el delantero argentino en distintos momentos desde su llegada al fútbol español.

En el caso del Barcelona, su nombre ha aparecido como una posible alternativa a futuro para la delantera, mientras que el Arsenal ha sido relacionado con el jugador por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque.

Esto es un puñal en el medio del corazón al Atlético de Madrid y a todos sus seguidores, sobre todo, después de la reacción oficial del club a las ofertas recibidas por él en las últimas semanas. Y esa última frase, absolutamente preparada y pensada de antemano “quiero cumplir mi… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

Futuro abierto

Las declaraciones del campeón del mundo llegan en un momento de transición para el Atlético de Madrid, que afronta un proceso de renovación deportiva. El club deberá definir en las próximas semanas cómo gestionar una situación que ahora cuenta con una manifestación pública del propio futbolista.

Por ahora, Álvarez permanece concentrado en el Mundial 2026 con la selección argentina, donde busca mantener su protagonismo y contribuir al objetivo de defender el título conquistado en Catar 2022.

Su futuro a nivel de clubes, sin embargo, se ha convertido en uno de los temas que más atención genera de cara al próximo mercado de fichajes.