“Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta”: la respuesta irónica y viral del Atlético al Real Madrid sobre Julián Álvarez

El derbi de la capital española trascendió los límites de la cancha y se trasladó a las redes sociales. El Real Madrid anunció oficialmente una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y el club rojiblanco no solo la rechazó, sino que lo hizo con el tono irónico que lo caracteriza en sus plataformas digitales.

Según el comunicado difundido este martes 9 de junio por el club blanco, tras una reunión de su Junta Directiva se presentó la propuesta al Atlético.

El texto merengue indicaba que el club rojiblanco “agradeció” la oferta —realizada “en el marco de las buenas relaciones” entre ambas instituciones— y la rechazó, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 500 millones de euros.

La respuesta del Atlético no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en X, el club publicó un hilo irónico en el que respondió punto por punto al comunicado de su rival: “Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos: - Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. - Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. - Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. - Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona”.

Y remató con una posdata: “Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias!”. Además, etiquetó la cuenta oficial del Real Madrid.

Récord histórico en juego

Esta oferta forma parte de la estrategia de Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid, quien el lunes 8 de junio anunció en una entrevista con el programa Horizonte, de Cuatro, que al día siguiente presentaría “una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros”.

Se trata de una cifra que superaría el actual récord del club, los 127 millones de euros pagados por Jude Bellingham en 2023. Aunque Pérez descartó expresamente a Michael Olise, el nombre de Julián Álvarez surgió como una de las principales alternativas en diversos medios. El delantero argentino, de 26 años y campeón del mundo con su selección, es considerado una pieza clave por el Atlético, que hasta ahora no ha manifestado intención de negociar su salida.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

No es la primera vez: el estilo Atlético en redes

No es un caso aislado. El Atlético de Madrid ha convertido sus respuestas irónicas en redes sociales en una marca distintiva, especialmente cuando se trata de comunicados o declaraciones relacionadas con el Real Madrid.

En febrero de 2025, tras un comunicado del club blanco en el que criticó el arbitraje de un partido contra el Espanyol, el Atlético respondió con sarcasmo al pedir ayuda a la Real Academia Española (RAE) para entender verbos como “presionar”, “amedrentar” e “intimidar”, y añadió: “Ups, igual deberíamos haberlo pedido por DM”. La publicación generó miles de reacciones y alimentó aún más la rivalidad entre ambos clubes.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

El caso Julián Álvarez

Julián Álvarez ha sido uno de los nombres más mencionados en el mercado de fichajes, con rumores que también lo vinculan al Barcelona. La oferta pública del Real Madrid —inusual en el fútbol de élite— ha sido interpretada como un movimiento destinado a generar expectativa entre la afición tras la reelección de Florentino Pérez.

El Atlético mantiene una postura firme: Álvarez no está en venta por debajo de su cláusula de rescisión, y mucho menos al eterno rival.

Reacción en redes sociales

El intercambio generó miles de interacciones en pocas horas. Mientras los aficionados rojiblancos celebraron la respuesta institucional del club, los seguidores madridistas cuestionaron la exposición pública de una negociación que, según diversos analistas, tenía escasas posibilidades de prosperar debido a la histórica rivalidad entre ambas entidades.

El mercado de fichajes apenas comienza y Julián Álvarez continúa en el centro de la atención. Por ahora, el delantero argentino permanece en el Atlético de Madrid y el derbi sigue más vivo que nunca.