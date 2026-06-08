Real Madrid podría romper su récord histórico con una compra de 150 millones de euros

En una entrevista concedida al programa español Horizonte, de Cuatro, el presidente madridista aseguró: “El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros. (...) Es un fichaje para que ilusione, porque de eso se trata, de ilusionar”.

Aunque en esa misma intervención descartó expresamente a Michael Olise —“Olise es un gran jugador, pero no es Olise”—, varios medios europeos continúan vinculando al extremo francés del Bayern Múnich con el club blanco.

De forma paralela, el nombre del delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, también ha surgido como posible alternativa en distintas publicaciones.

Según un recuento publicado por La Vanguardia el 5 de junio, estos son los diez fichajes más caros en la historia del Real Madrid:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 2023): 127 millones de euros. Eden Hazard (Chelsea, 2019): 120.8 millones de euros. Gareth Bale (Tottenham Hotspur, 2013): 101 millones de euros. Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2009): 94 millones de euros. Aurélien Tchouaméni (Mónaco, 2022): 80 millones de euros. Zinedine Zidane (Juventus, 2001): 77.5 millones de euros. James Rodríguez (Mónaco, 2014): 75 millones de euros. Kaká (Milan, 2009): 67 millones de euros. Luka Jovic (Eintracht Frankfurt, 2019): 63 millones de euros. Dean Huijsen (Bournemouth, 2025): 62.5 millones de euros.

Bellingham encabeza actualmente la lista tras su llegada procedente del Borussia Dortmund. El centrocampista inglés tuvo un papel destacado en su primera temporada con el conjunto madridista.

Hazard ocupa el segundo puesto. Las lesiones condicionaron gran parte de su etapa en el club y limitaron su participación. Bale figura en la tercera posición después de una trayectoria en la que conquistó varios títulos y fue decisivo en diferentes competiciones.

Cristiano Ronaldo aparece cuarto en el listado. Durante su etapa en el Real Madrid marcó 450 goles en 438 partidos y conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones.

Una operación valorada en 150 millones de euros superaría el desembolso realizado por Bellingham y establecería un nuevo récord en la historia de la entidad.

Por ahora, ninguna de las posibles incorporaciones está confirmada. El Bayern Múnich mantiene que Olise forma parte de sus planes deportivos y el Atlético de Madrid tampoco ha manifestado intención de negociar la salida de Julián Álvarez.

La incógnita podría aclararse en los próximos días, cuando se conozcan más detalles sobre la oferta anunciada por Florentino Pérez.