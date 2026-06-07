Florentino reelegido presidente del Real Madrid: ganó con el 65% de los votos sobre Enrique Riquelme

Fútbol Internacional

Florentino reelegido presidente del Real Madrid: ganó con el 65% de los votos sobre Enrique Riquelme

El máximo mandatario blanco obtuvo 21,721 votos contra los 11,814 de su rival Enrique Riquelme en unos comicios marcados por el retraso en el escrutinio por la anulación de mil votos por correo.

Alejandra Soto

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MADRID, 08/06/2026.- Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme, según anunció Real Madrid TV, antes de facilitar los resultados oficiales, este domingo en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme, según anunció Real Madrid TV, antes de facilitar los resultados oficiales, este domingo en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/Juanjo Martín).

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid tras imponerse este domingo en las elecciones presidenciales del club con el 65% de los votos frente al 35% obtenido por Enrique Riquelme. El mandatario blanco sumó 21,721 sufragios contra 11,814 de su rival.

Los resultados oficiales se dieron a conocer durante la madrugada del lunes debido a retrasos en el escrutinio, provocados por la anulación de mil votos por correo que favorecían a Pérez. Pese a ello, el presidente celebró una victoria que calificó como una muestra de transparencia y democracia dentro de la institución.

Por su parte, Riquelme reconoció la derrota, aunque aseguró que su candidatura logró consolidarse como una alternativa para el futuro. El empresario adelantó que continuará activo de cara a las próximas elecciones previstas para 2030.

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Con este triunfo, Florentino suma su octava victoria electoral al frente del club. Los socios respaldaron un proyecto que incluye importantes apuestas deportivas e institucionales, entre ellas la continuidad de su modelo de gestión y nuevos planes de desarrollo para el Real Madrid.

Riquelme mira al futuro

Pese a la derrota, Enrique Riquelme emergió de las elecciones como la principal alternativa a Florentino Pérez. El empresario de 37 años obtuvo el 35% de los votos en su primera candidatura, consolidando su nombre entre los socios del club.

Con cuatro años por delante antes de los próximos comicios, Riquelme tendrá tiempo para fortalecer su proyecto y aumentar su respaldo. Su trayectoria recuerda a la de Florentino Pérez, quien perdió sus primeras elecciones en 1995 antes de alcanzar la presidencia del Real Madrid cinco años después.

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