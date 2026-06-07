Papa León XIV celebra el Corpus Christi con más de 1.5 millones de devotos en la segunda jornada en España

El papa León XIV congregó este 7 de junio en Madrid a 1.5 millones de personas en el acto más multitudinario de su visita a España: una misa en la plaza de Cibeles, en la que instó a salir del egoísmo, comprometerse con el bien común y a que la religiosidad “no sea un museo del pasado que visitar”.

El pontífice pidió a los feligreses que reactiven la fe y no la guarden en la comodidad del ámbito privado. Además, recibió una de las ovaciones más largas hasta el momento de su pontificado.

El calor no fue impedimento para que cientos de miles de personas salieran a las calles y esperaran horas para ver pasar al papa. Antes de la misa, León XIV recorrió en el papamóvil las calles de Madrid y no tuvo reparo en saludar a los fieles y bendecir a algunos bebés.

También se despejó una de las principales incógnitas de su viaje a España. León XIV recibirá el 8 de junio por la tarde a víctimas de abusos sexuales en la Nunciatura de Madrid, donde se aloja durante su estancia.

León XIV recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad y firmó en el libro de honor, donde dejó escrito su deseo de que "Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos".

Durante la homilía advirtió que “nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano”, así como instó a “romper las cadenas de todo egoísmo”.

Asimismo, pidió que “la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”.

El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/ Sergio Pérez).

Más tarde, en un encuentro con la sociedad civil, mencionó que los empresarios “no vean al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses”.

A la universidad le pidió que “no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad”; llamó al mundo del arte a que “no tenga como fin solo a las élites” y apeló a que “el deporte no sea reducido a espectáculo ni convertido en mero negocio”.

El actor español Antonio Banderas defendió ante León XIV que el “arte debe ser una alternativa a la violencia” y destacó que no solo es belleza, sino también “pregunta, reflexión, contraste y revolución”.

Enormous crowds, as hundreds of thousands of people fill the Plaza de Cibeles in Madrid to assist the Holy Sacrifice of the Mass celebrated by His Holiness Pope Leo XIV pic.twitter.com/FDPKAQHyJt — Catholic Sat (@CatholicSat) June 7, 2026

Insistió en que el arte es una voz de alerta para las sociedades que se han “acostumbrado a la injusticia”; el arte, añadió, “debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias”, momento que fue interrumpido por los aplausos de la audiencia.

Un Antonio Banderas emocionado participa en el encuentro con el Papa León XIV que se celebra en estos momentos en el Movistar Arena de Madrid:



"La Iglesia Católica ha sido el mayor productor de arte de la Historia".



Termina citando a San Agustín: "Decís vosotros que los tiempos… pic.twitter.com/CtevBTXuuU — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 7, 2026

También recordó que, en un mundo que se fragmenta, el arte ayuda a recuperar la profundidad y el alma que trata de “robar” la inteligencia artificial.

Procesión del Corpus Christi

León XIV también presidió la procesión del Corpus Christi por la plaza de Cibeles, tras una custodia del Santísimo Sacramento que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid.

El pontífice marchó bajo palio, una tradición antigua recuperada en el 2025 por León XIV en el Corpus Christi de las calles de Roma.

This is the view of 1.2 million people from above. This is happening in Madrid, in the famous Plaza de Cibeles and its surroundings, where Pope Leo XIV will preside over the solemn Corpus Christi Mass, followed by a historic procession. pic.twitter.com/KYLIK6ek1V — EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 7, 2026

Destacó una alfombra floral con más de 30 mil claveles brindados por la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas.

La mayoría de los congregados para ver al papa eran españoles, aunque también se reunieron devotos de distintas nacionalidades.

Presos en la misa

Un total de 16 privados de libertad de la cárcel madrileña de Soto del Real fueron elegidos para acudir, en la parte trasera, a la misa.

Jefferson, ecuatoriano, y Manuel Jesús, originario de República Dominicana, estuvieron entre los elegidos y reconocieron, en una conversación telefónica, la suerte que han tenido.

Madrid witnessed something extraordinary today: Pope Leo XIV carrying our Eucharistic Lord through its streets on the Solemnity of Corpus Christi. As thousands followed in prayer and adoration, the scene reflected the beauty of this ancient feast.



But Madrid was not alone.… pic.twitter.com/IsFvucb4XK — EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 7, 2026

Jefferson asiste a misa todos los domingos en la prisión y es el encargado de "llevar al Santo" desde hace dos años en Semana Santa.

Manuel Jesús también fue contundente: "La experiencia es única. Es una experiencia muy linda y todos la hemos gozado. Hay cosas que no se pueden explicar, pero lo hemos pasado muy bien, el ambiente bien y el trato bien".

Los presos se mostraron emocionados por haber sentido que León XIV, un hombre “sincero y noble”, estaba con ellos.

El rey de España, Felipe VI, destacó, al despedir al papa tras la misa, la respuesta de Madrid y de sus habitantes, que llenaron las calles para seguir la celebración litúrgica.

I invite you to be new threads to weave new networks that harmonize every aspect of life for a renewed society in which time is imbued with eternity, culture preserves memory and fosters dialogue, education promotes the search for truth with a critical spirit, art awakens wonder… — Pope Leo XIV (@Pontifex) June 7, 2026

"Madrid ha respondido", le dijo el rey a León XIV cuando, finalizada la misa, lo despidió a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.