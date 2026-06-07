Papa León XIV celebra el Corpus Christi con más de 1.5 millones de devotos en la segunda jornada en España

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Papa León XIV celebra el Corpus Christi con más de 1.5 millones de devotos en la segunda jornada en España

Más de 1.5 millones de personas abarrotaron las calles de Madrid para acompañar al papa León XIV durante la celebración del Corpus Christi. En una de las jornadas más multitudinarias de su pontificado, el pontífice llamó a combatir el egoísmo y a vivir una fe activa y comprometida.

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Papa León XIV Corpus Christi Madrid España

La mayor concentración de fieles desde el inicio de su pontificado recibió al papa León XIV en Madrid. Frente a más de 1.5 millones de personas, el líder de la Iglesia católica pronunció un llamado a dejar atrás el egoísmo y construir una sociedad más solidaria y humana. (Foto Prensa Libre: EFE/Borja Sanchez-Trillo).

El papa León XIV congregó este 7 de junio en Madrid a 1.5 millones de personas en el acto más multitudinario de su visita a España: una misa en la plaza de Cibeles, en la que instó a salir del egoísmo, comprometerse con el bien común y a que la religiosidad “no sea un museo del pasado que visitar”.

El pontífice pidió a los feligreses que reactiven la fe y no la guarden en la comodidad del ámbito privado. Además, recibió una de las ovaciones más largas hasta el momento de su pontificado.

El calor no fue impedimento para que cientos de miles de personas salieran a las calles y esperaran horas para ver pasar al papa. Antes de la misa, León XIV recorrió en el papamóvil las calles de Madrid y no tuvo reparo en saludar a los fieles y bendecir a algunos bebés.

También se despejó una de las principales incógnitas de su viaje a España. León XIV recibirá el 8 de junio por la tarde a víctimas de abusos sexuales en la Nunciatura de Madrid, donde se aloja durante su estancia.

León XIV recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad y firmó en el libro de honor, donde dejó escrito su deseo de que "Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos".

Durante la homilía advirtió que “nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano”, así como instó a “romper las cadenas de todo egoísmo”.

Asimismo, pidió que “la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”.

El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/ Sergio Pérez).

Más tarde, en un encuentro con la sociedad civil, mencionó que los empresarios “no vean al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses”.

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A la universidad le pidió que “no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad”; llamó al mundo del arte a que “no tenga como fin solo a las élites” y apeló a que “el deporte no sea reducido a espectáculo ni convertido en mero negocio”.

El actor español Antonio Banderas defendió ante León XIV que el “arte debe ser una alternativa a la violencia” y destacó que no solo es belleza, sino también “pregunta, reflexión, contraste y revolución”.

Insistió en que el arte es una voz de alerta para las sociedades que se han “acostumbrado a la injusticia”; el arte, añadió, “debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias”, momento que fue interrumpido por los aplausos de la audiencia.

También recordó que, en un mundo que se fragmenta, el arte ayuda a recuperar la profundidad y el alma que trata de “robar” la inteligencia artificial.

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Procesión del Corpus Christi

León XIV también presidió la procesión del Corpus Christi por la plaza de Cibeles, tras una custodia del Santísimo Sacramento que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid.

El pontífice marchó bajo palio, una tradición antigua recuperada en el 2025 por León XIV en el Corpus Christi de las calles de Roma.

Destacó una alfombra floral con más de 30 mil claveles brindados por la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas.

La mayoría de los congregados para ver al papa eran españoles, aunque también se reunieron devotos de distintas nacionalidades.

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Presos en la misa

Un total de 16 privados de libertad de la cárcel madrileña de Soto del Real fueron elegidos para acudir, en la parte trasera, a la misa.

Jefferson, ecuatoriano, y Manuel Jesús, originario de República Dominicana, estuvieron entre los elegidos y reconocieron, en una conversación telefónica, la suerte que han tenido.

Jefferson asiste a misa todos los domingos en la prisión y es el encargado de "llevar al Santo" desde hace dos años en Semana Santa.

Manuel Jesús también fue contundente: "La experiencia es única. Es una experiencia muy linda y todos la hemos gozado. Hay cosas que no se pueden explicar, pero lo hemos pasado muy bien, el ambiente bien y el trato bien".

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Los presos se mostraron emocionados por haber sentido que León XIV, un hombre “sincero y noble”, estaba con ellos.

El rey de España, Felipe VI, destacó, al despedir al papa tras la misa, la respuesta de Madrid y de sus habitantes, que llenaron las calles para seguir la celebración litúrgica.

"Madrid ha respondido", le dijo el rey a León XIV cuando, finalizada la misa, lo despidió a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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