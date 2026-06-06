Más de 130 mil personas reciben a León XIV en Madrid; el papa advierte sobre la polarización

El papa León XIV inició este 6 de junio su viaje a España con un discurso de carga política en el Palacio Real, ante autoridades del Estado. Además, agradeció a España su compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz.

El avión papal aterrizó en el aeropuerto de Madrid para comenzar su primer viaje a un país de la Unión Europea, el cuarto internacional de su pontificado. Bajo el lema “Alzad la mirada”, fue recibido con ilusión y el repique de las campanas.

El pontífice también visitará Barcelona y las islas Canarias hasta el 12 de junio.

Fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia. La comitiva papal llegó al Palacio Real, donde tuvo lugar la ceremonia de bienvenida, en la que participaron la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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Después de los saludos en el Salón del Trono, León XIV pronunció su primer discurso, cargado de referencias políticas.

"Vengo ante ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", dijo el pontífice.

La reina Letizia, junto al rey Felipe VI, saluda al papa León XIV en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde tuvo lugar la bienvenida oficial con la rendición de honores y la interpretación de los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano. (Foto Prensa Libre: EFE/Chema Moya).

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad; necesitamos trascendencia", añadió.

Según el pontífice, la historia de España “no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad”.

El papa León XIV, se traslada en coche cerrado desde la Plaza de Colón hasta la Nunciatura después del recorrido en papamóvil tras la ceremonia de bienvenida oficial celebrada en el Palacio Real. (Foto Prensa Libre: EFE/Marcos Villaoslada).

Asimismo, instó a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”.

Concluyó su discurso agradeciendo a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traducen en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

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Víctimas de los abusos, “una llaga abierta”

El papa se refirió a los abusos sexuales en los que ha estado involucrada la Iglesia.

"No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", aseguró el rey Felipe VI en su primera referencia a las denuncias de abusos sexuales.

La "claridad y la firmeza" del papa resultan esenciales para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto, recordó el monarca sobre este asunto, que precisamente había comentado el papa con los periodistas en el avión que lo llevó a España.

El Vaticano informó de que León XIV recibiría a víctimas de abusos durante su visita, sin precisar el día ni quiénes serían convocados.

Cientos de fieles esperan la llegada del papa León XIV en la Plaza de San Juan de la Cruz, próxima a la Plaza de Lima, donde el Sumo Pontífice presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en las últimas horas de este 6 e juni, como acto final de la primera jornada de su visita de seis días a España. (Foto Prensa LIbre: EFE/Marcos Villaoslada).

Tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, León XIV inició su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, que lo llevó hasta la Nunciatura Apostólica, mientras volvían a repicar las campanas de la catedral de La Almudena, como ocurrió en varias ocasiones durante la mañana.

El recorrido en papamóvil, que realizó hasta la céntrica plaza de Colón para después continuar en un vehículo cerrado, fue acompañado por más de 130 mil personas, según la Delegación del Gobierno.

El papa León XIV acompañado de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía ascienden por la Escalera de Embajadores del Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice que inició este 6 de junio en la capital un viaje de seis días a España. (Foto Prensa Libre: EFE/Daniel González).

León XIV, que en todo momento se mostró afable y habló en su perfecto español, continuará este sábado con los actos programados, que incluyen una visita a un centro gestionado por Cáritas para personas sin hogar, así como una multitudinaria vigilia con jóvenes.

En total, León XIV hará seis recorridos en papamóvil por las calles de Madrid, ciudad que abandonará el 10 de junio para viajar a Barcelona.