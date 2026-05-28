Estudiantes guatemaltecos participan en festival internacional de bandas y reciben bendición del papa León XIV

Los estudiantes del Colegio Americano Nuestra Familia, de Tiquisate, Escuintla, forman parte del XXV Festival Internacional de Bandas Musicales Giulianova, que se lleva a cabo del 26 al 31 de mayo en Italia. El pasado miércoles 27 de mayo recibieron la bendición del Papa León XIV.

Las bandas participantes son de diversos países, entre ellos Colombia, Letonia, República Checa, Honduras y Guatemala. En el acto inaugural se presentaron la San Isidro Show Band, de Honduras, y la Royal Latin Band, de Guatemala.

"El Festival confirma así su papel como una importante oportunidad para el intercambio cultural y la creación de redes, promoviendo el talento joven y fortaleciendo los lazos comunitarios a través del lenguaje universal de la música", describen medios italianos.

Guatemala también se presentó en el Lido Giulianova, que recorrió las calles Via Cerulli, Viale Orsini y Via Nazario Sauro, hasta llegar a la Piazza del Mare. El miércoles 27, la banda guatemalteca también participó en la audiencia general del papa León XIV, en la Plaza de San Pedro, donde interpretó diversas melodías durante la jornada.

La agrupación, integrada por estudiantes de nivel primario y secundario, asistió acompañada de maestros, del director musical y de padres de familia. Durante la audiencia, la banda también interpretó el Himno Nacional de Guatemala.

Al finalizar la actividad, el Santo Padre se acercó a los integrantes de la banda para saludarlos e impartirles su bendición apostólica.

Integrandes de la banda guatemalteca dle Colegio Americano Nuestra Familia durante la audiencia papal en la que tocaron para el Papa León XIV. (Foto Prensa Libre: cortesía Gobierno de Guatemala)

El embajador de Guatemala ante la Santa Sede, Santiago Palomo, acompañó a la delegación guatemalteca y compartió con los estudiantes, a quienes expresó su reconocimiento por representar a Guatemala en este importante espacio internacional.

Los estudiantes y comunidad del Colegio Americano Nuestra Familia comparten una fotografía de su experiencia. (Foto Prensa Libre: cortesía CANF)

La Embajada de Guatemala ante la Santa Sede continúa promoviendo el acercamiento cultural y el fortalecimiento de los vínculos entre Guatemala y el Vaticano mediante la diplomacia cultural.

El medio Noticas Al Día Tiquisate NAT publicó un video con una de las presentaciones de la banda en la que se observa bailar a niños y visitantes del lugar.