“Otaku Swing”: la Big Band Municipal rendirá homenaje a la música de la animación japonesa en un concierto especial

La magia de Studio Ghibli y canciones que marcaron la infancia, como las de series como Naruto y Pokémon, serán interpretadas por la Big Band Municipal en un concierto que rinde homenaje a lo mejor de la música de la animación japonesa.

El concierto, llamado Otaku Swing, busca atraer a amantes del anime y de la música en un solo lugar. Según la Municipalidad de Guatemala, esta será la primera vez que la Big Band Municipal presentará un concierto inspirado en las producciones más queridas por los seguidores del anime y la cultura japonesa.

Para esta presentación, la Big Band interpretará grandes éxitos de producciones de animación japonesa. Dentro del repertorio, temas de Studio Ghibli se fusionarán con canciones que acompañaron las aventuras de One Piece, las batallas de Naruto y la nostalgia de uno de los animes que marcó a varias generaciones: Pokémon.

Al ritmo de instrumentos de viento, batería, bajo y guitarra, este concierto transportará a los asistentes a los recuerdos de sus series favoritas. La esencia del jazz y el swing transformará estas melodías en una nueva experiencia musical.

Así podrá participar en este concierto, que transformará la música del anime y llevará al público a los soundtracks que marcaron generaciones, reinterpretados por la Big Band Municipal.

Fecha:

27 de mayo del 2026

Hora:

19.30 horas (iniciará puntual)

Lugar:

Auditorio del Centro Cultural Municipal (ubicado en el tercer nivel del edificio)

El ingreso será por la 8a. avenida 11-52, sótano del antiguo edificio de Correos.

Precio:

Ingreso gratuito (capacidad para 400 personas)

Nota: No se necesita boleto previo.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.