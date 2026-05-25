“Magnifica Humanitas”: la primera encíclica del papa León XIV aborda el impacto de la inteligencia artificial

La primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas (Humanidad magnífica), reflexiona sobre el papel de la inteligencia artificial y sobre la responsabilidad de proteger a la humanidad frente a los desafíos tecnológicos.

El documento, dividido en una introducción, cinco capítulos y una conclusión, subraya la importancia del papel humano y advierte sobre los riesgos de que el desarrollo y el control de la tecnología queden concentrados en manos de unos pocos.

El Pontífice afirmó que la inteligencia artificial debe ser “desarmada” de las lógicas que la convierten en una herramienta de dominio, exclusión y muerte. A su juicio, no es una tecnología neutra, por lo que llamó a actuar antes de que su narrativa termine por imponerse sobre la persona humana.

En esta primera encíclica, de 110 páginas, el sumo pontífice fija la postura de la Iglesia sobre el desarrollo de la IA. Señala que esta tecnología puede ampliar la participación y la justicia, pero también profundizar la desigualdad, el control y la exclusión, según quién tenga acceso a ella.

Según el documento, citado por Infobae, la inteligencia artificial puede agrandar la brecha entre “los incluidos y los excluidos”, debido a que su impacto depende de quiénes controlan y concentran el poder sobre esta tecnología.

Desde esta perspectiva, quienes dominan estas tecnologías pueden generar nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades, especialmente cuando el acceso a la información es limitado o cuando los sistemas responden a intereses que alteran la narrativa.

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”, dice el Papa en su encíclica.

Por ello, pidió cambiar las reglas y establecer “marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad”. También instó a verificar si el poder de las infraestructuras digitales y de los algoritmos favorece realmente la participación y la responsabilidad, protege a los más vulnerables, garantiza un acceso equitativo a las oportunidades y se orienta al bien común.

León XIV comparó la inteligencia artificial con la energía nuclear y sostuvo que ambas deben ser “desarmadas”; es decir, puestas al servicio de todos y del bien común, en lugar de convertirse en motivo de preocupación por su uso y concentración de poder.

“Desarmar la IA significa sustraerla de la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino también económica y cognitiva. Es la carrera por el algoritmo más eficaz y por la base de datos más amplia para consolidar una ventaja geopolítica o comercial sobre los demás. Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedir que domine lo humano”, explicó el Pontífice.

León XIV llamó a desarmar la inteligencia artificial tal como hoy se conoce y a replantearla desde una visión más humana, acogedora y orientada a la igualdad, la transparencia, la responsabilidad y el bien común. El Papa también exhortó a los creadores de estas tecnologías a verificar y estar atentos a que lo que se cultive sea realmente un bien.