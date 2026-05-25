Saúl Hernández y la hija de Alejandro Marcovich envían mensajes mientras el exguitarrista de Caifanes continúa en coma

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Saúl Hernández y la hija de Alejandro Marcovich envían mensajes mientras el exguitarrista de Caifanes continúa en coma

Mientras persiste la preocupación por el estado de salud del exguitarrista Alejandro Marcovich, el vocalista de Caifanes envió un mensaje de apoyo y la hija del artista compartió otro mensaje.

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MEX20. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/05/2026.- Fotografía de archivo del 7 de junio de 2013 del exguitarrista de la banda mexicana de rock, Caifanes, Alejandro Marcovich, hablando durante una entrevista con EFE en Ciudad de México (México). Marcovich, de 65 años, se encuentra en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral la noche del pasado 19 de mayo, informaron este viernes sus familiares. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/ ARCHIVO

Marcovich, de 65 años, se encuentra en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral la noche del pasado 19 de mayo, informaron este viernes sus familiares.(Foto Prensa Libre: EFE)

El guitarrista argentino Alejandro Marcovich sufrió complicaciones médicas el pasado 19 de mayo, lo que lo llevó a padecer un derrame cerebral. Luego de eso, la familia notificó que el exintegrante de Caifanes entró en coma.

Días después de que Alejandro Marcovich ingresara en coma derivado del accidente cerebrovascular, su hija, Béla Marcovich, envió un mensaje a los seguidores del arreglista mientras continúa en terapia intensiva.

Luego de que la familia informara, por medio de un comunicado, sobre el estado de salud del músico, fue su hija, Béla Marcovich, quien resaltó en redes sociales su agradecimiento a los seguidores por las muestras de cariño hacia el artista y su familia durante este momento complicado.

En su mensaje se dirigió al público: “Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto”, dijo Béla Marcovich.

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Junto a fotografías de su padre y de ella durante la infancia, destacó que espera que la energía que el público les ha hecho llegar le dé fuerzas para superar esta prueba. Pese a ello, no brindó detalles sobre cuál ha sido la evolución de su estado de salud luego de seis días en coma.

Desde el comunicado, la familia notificó la hospitalización de Alejandro Marcovich y resaltó que está en terapia intensiva, con pronóstico reservado. La popularidad del músico proviene de sus proyectos musicales, ya que formó parte de la banda mexicana Caifanes, de la cual se separó para continuar su carrera como solista.

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El mensaje del vocalista de Caifanes

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, se pronunció sobre el estado de salud del exguitarrista el pasado 23 de mayo, durante un concierto de la banda, donde expresó sus deseos de pronta recuperación.

El mensaje llega en medio del distanciamiento entre los artistas. Saúl Hernández destacó: “Quiero mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor y mucha luz. Todo lo mejor para Alejandro Marcovich”, dijo mientras el público se emocionaba por sus palabras.

A nombre de la agrupación, Hernández expresó que desean su pronta recuperación y destacó que estará en sus oraciones. La sorpresa por sus palabras surge debido al distanciamiento entre los artistas, pues medios como Milenio destacan que Alejandro Marcovich señaló a Hernández como responsable de su salida de la agrupación.

@viridianalc00 🥺❤️ #caifanes #alejandromarcovich #concierto ♬ sonido original - viridianalc00

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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