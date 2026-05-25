Escenario
Paseo con Encanto San Felipe de Jesús: marimba en vivo, gastronomía y artesanías en una aldea de Antigua Guatemala
Antigua Guatemala continúa compartiendo con visitantes nacionales y extranjeros su riqueza arquitectónica, cultural y gastronómica. Como parte de esa experiencia, San Felipe de Jesús será sede de una nueva edición del Paseo con Encanto.
San Felipe de Jesús es el próximo destino del proyecto Paseos con Encanto de Antigua Guatemala del 2026. (Foto: Créditos Municipalidad de Antigua Guatemala)
Explorar Antigua Guatemala va más allá de recorrer las calles empedradas del casco urbano o conocer las emblemáticas ruinas. También implica acercarse a las comunidades que conforman el municipio. Por ello, organizaciones turísticas, comunitarias y la Municipalidad de Antigua Guatemala invitan a participar en Paseos con Encanto.
La actividad busca conectar el turismo del centro de Antigua Guatemala con las aldeas del municipio, para que los visitantes exploren su cultura, tradiciones y riqueza patrimonial.
En cada recorrido, los asistentes podrán conocer una nueva localidad que ofrecerá experiencias gastronómicas, artísticas e históricas. En esta edición, el paseo se desarrollará en San Felipe de Jesús, conocida por resguardar el Santuario de San Felipe de Jesús, una construcción de estilo gótico-renacentista, destaca el portal Turismo Antigua.
San Felipe de Jesús ofrece artesanías, dulces típicos y gastronomía local. Para esta actividad contarán con una variedad de opciones, entre ellas marimba en vivo, venta de comida típica y postres.
Asimismo, se desarrollarán actividades especiales para toda la familia, lo que convierte el evento en una opción ideal para convivir y descubrir nuevos espacios. Esto es lo que se conoce de la actividad.
Fecha:
31 de mayo del 2026
Hora:
De 8 a 17 horas
Lugar:
San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala
Transporte:
- Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala
- Traslado gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea
- Requiere reservación previa en https://forms.gle/wJoeBfGC2QQvDGCq6
Precio:
Totalmente gratuito
Actividades programadas:
- Marimba en vivo
- Gastronomía como:
- Pepián
- Piloyada
- Fiambre
- Postres artesanales
- Artesanías y pinturas
- Actividad interactiva de Antigua Exotic, de 11 a 12 horas
- Actividad de pintura a cargo de CEMUNART
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