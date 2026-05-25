Paseo con Encanto San Felipe de Jesús: marimba en vivo, gastronomía y artesanías en una aldea de Antigua Guatemala

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Paseo con Encanto San Felipe de Jesús: marimba en vivo, gastronomía y artesanías en una aldea de Antigua Guatemala

Antigua Guatemala continúa compartiendo con visitantes nacionales y extranjeros su riqueza arquitectónica, cultural y gastronómica. Como parte de esa experiencia, San Felipe de Jesús será sede de una nueva edición del Paseo con Encanto.

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San Felipe de Jesús es el próximo destino del proyecto Paseos con Encanto de Antigua Guatemala del 2026. (Foto: Créditos Municipalidad de Antigua Guatemala)

San Felipe de Jesús es el próximo destino del proyecto Paseos con Encanto de Antigua Guatemala del 2026. (Foto: Créditos Municipalidad de Antigua Guatemala)

Explorar Antigua Guatemala va más allá de recorrer las calles empedradas del casco urbano o conocer las emblemáticas ruinas. También implica acercarse a las comunidades que conforman el municipio. Por ello, organizaciones turísticas, comunitarias y la Municipalidad de Antigua Guatemala invitan a participar en Paseos con Encanto.

La actividad busca conectar el turismo del centro de Antigua Guatemala con las aldeas del municipio, para que los visitantes exploren su cultura, tradiciones y riqueza patrimonial.

En cada recorrido, los asistentes podrán conocer una nueva localidad que ofrecerá experiencias gastronómicas, artísticas e históricas. En esta edición, el paseo se desarrollará en San Felipe de Jesús, conocida por resguardar el Santuario de San Felipe de Jesús, una construcción de estilo gótico-renacentista, destaca el portal Turismo Antigua.

San Felipe de Jesús ofrece artesanías, dulces típicos y gastronomía local. Para esta actividad contarán con una variedad de opciones, entre ellas marimba en vivo, venta de comida típica y postres.

Asimismo, se desarrollarán actividades especiales para toda la familia, lo que convierte el evento en una opción ideal para convivir y descubrir nuevos espacios. Esto es lo que se conoce de la actividad.

Fecha:

31 de mayo del 2026

Hora:

De 8 a 17 horas

Lugar:

San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala

Transporte:

  • Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala
  • Traslado gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea
  • Requiere reservación previa en https://forms.gle/wJoeBfGC2QQvDGCq6

Precio:

Totalmente gratuito

Actividades programadas:

  • Marimba en vivo
  • Gastronomía como:
    • Pepián
    • Piloyada
    • Fiambre
  • Postres artesanales
  • Artesanías y pinturas
  • Actividad interactiva de Antigua Exotic, de 11 a 12 horas
  • Actividad de pintura a cargo de CEMUNART

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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