Paseo con Encanto San Felipe de Jesús: marimba en vivo, gastronomía y artesanías en una aldea de Antigua Guatemala

Explorar Antigua Guatemala va más allá de recorrer las calles empedradas del casco urbano o conocer las emblemáticas ruinas. También implica acercarse a las comunidades que conforman el municipio. Por ello, organizaciones turísticas, comunitarias y la Municipalidad de Antigua Guatemala invitan a participar en Paseos con Encanto.

La actividad busca conectar el turismo del centro de Antigua Guatemala con las aldeas del municipio, para que los visitantes exploren su cultura, tradiciones y riqueza patrimonial.

En cada recorrido, los asistentes podrán conocer una nueva localidad que ofrecerá experiencias gastronómicas, artísticas e históricas. En esta edición, el paseo se desarrollará en San Felipe de Jesús, conocida por resguardar el Santuario de San Felipe de Jesús, una construcción de estilo gótico-renacentista, destaca el portal Turismo Antigua.

San Felipe de Jesús ofrece artesanías, dulces típicos y gastronomía local. Para esta actividad contarán con una variedad de opciones, entre ellas marimba en vivo, venta de comida típica y postres.

Asimismo, se desarrollarán actividades especiales para toda la familia, lo que convierte el evento en una opción ideal para convivir y descubrir nuevos espacios. Esto es lo que se conoce de la actividad.

Fecha:

31 de mayo del 2026

Hora:

De 8 a 17 horas

Lugar:

San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala

Transporte:

Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala

Traslado gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea

Requiere reservación previa en https://forms.gle/wJoeBfGC2QQvDGCq6

Precio:

Totalmente gratuito

Actividades programadas:

Marimba en vivo

Gastronomía como: Pepián Piloyada Fiambre

Postres artesanales

Artesanías y pinturas

Actividad interactiva de Antigua Exotic, de 11 a 12 horas

Actividad de pintura a cargo de CEMUNART

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.