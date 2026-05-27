Zoológico La Aurora albergará concierto sinfónico con canciones de Maná

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Zoológico La Aurora albergará concierto sinfónico con canciones de Maná

El concierto “Manáticos” reunirá a una banda de rock y una orquesta en vivo en el Zoológico La Aurora para interpretar los éxitos de Maná.

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(Foto Prensa Libre: Cortesía Querido Arte / Fe Productions)

El rock en español y la música clásica se fusionan en el concierto Manáticos, un tributo sinfónico a la banda mexicana Maná, en el Zoológico La Aurora.

El evento, organizado por Querido Arte, reunirá a una banda de rock, una orquesta en vivo y artistas invitados, quienes interpretarán las canciones de Maná que marcaron generaciones.

La cita es el viernes 31 de julio del 2026, a las 19 horas, en el Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora, ubicado en la 5a. calle interior de la finca La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

El precio de las entradas es de Q245 para localidad Plata, Q270 para Oro y Q320 para VIP. Están disponibles en fanaticks.live.

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Los fondos recaudados serán destinados a la Asociación Talento, de Querido Arte, que impulsa la formación musical de jóvenes guatemaltecos.

“Nostalgia, energía y propósito, porque con tu asistencia apoyas los programas de educación musical y producciones de la Asociación Talento”, señalaron los organizadores.

Fecha:

Viernes 31 de julio del 2026

Hora:

19 horas

Lugar:

Salón de Exposiciones del Zoológico La Aurora, 5a. calle interior de la finca La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

  • Plata: Q245
  • Oro: Q270
  • VIP: Q320

Venta de entradas

Disponibles en fanaticks.live

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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