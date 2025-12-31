Zoológico La Aurora invita a vivir el año nuevo entre animales en la primera Noche de Luna de 2026

Escenario

El Zoológico La Aurora dará la bienvenida al 2026 con una Noche de Luna que permitirá recorridos nocturnos, observación animal y actividades para toda la familia.

En una noche llena de ilusión, exploración y de cultura en las noches de luna chapina desde el Zoológico La Aurora. (Foto: Hemeroteca Prensa Libre)

Al caer el sol, el Zoológico La Aurora abrirá sus puertas para que los visitantes lo recorran bajo la iluminación natural de la luna y den la bienvenida al nuevo año.

Durante la velada, el público podrá observar el comportamiento nocturno de los animales, siempre desde una perspectiva respetuosa, priorizando su bienestar y el equilibrio de su hábitat.

Para disfrutar plenamente de la experiencia, las autoridades del zoológico recomiendan asistir abrigados y llevar una linterna cubierta con papel celofán rojo, ya que esta luz resulta menos invasiva para los animales.

Con horario especial y entradas disponibles en línea y en taquilla el día del evento, esta celebración se perfila como una forma original y educativa de recibir el nuevo año.

Fecha

Jueves 1 de enero del 2026

Hora

De 18 a 22 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

  • Entrada: Q75

Entradas

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Animales en Guatemala  Qué hacer en Guatemala Zoologico La Aurora 
