Zoológico La Aurora invita a vivir el año nuevo entre animales en la primera Noche de Luna de 2026

Al caer el sol, el Zoológico La Aurora abrirá sus puertas para que los visitantes lo recorran bajo la iluminación natural de la luna y den la bienvenida al nuevo año.

Durante la velada, el público podrá observar el comportamiento nocturno de los animales, siempre desde una perspectiva respetuosa, priorizando su bienestar y el equilibrio de su hábitat.

Para disfrutar plenamente de la experiencia, las autoridades del zoológico recomiendan asistir abrigados y llevar una linterna cubierta con papel celofán rojo, ya que esta luz resulta menos invasiva para los animales.

Con horario especial y entradas disponibles en línea y en taquilla el día del evento, esta celebración se perfila como una forma original y educativa de recibir el nuevo año.

Fecha

Jueves 1 de enero del 2026

Hora

De 18 a 22 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Entrada: Q75

Entradas

Disponibles en taquilla el día del evento

En línea: www.aurorazoo.org.gt

