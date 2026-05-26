El papa León XIV usa frase de “El Señor de los anillos” para hablar de IA

El pasado lunes 25 de mayo, el papa León XIV presentó su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, en la que reflexiona sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial y llama a “construir el bien” y “permanecer humanos”.

En cinco capítulos, el pontífice aborda los temas “Un pensamiento dinámico fiel al evangelio”, “Fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia”, “La grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA”, “Custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad” y “La cultura del poder y la civilización del amor”.

En el último capítulo, en un apartado titulado “Todos podemos dar nuestro aporte”, el Papa recurre a las palabras de J. R. R. Tolkien para definir la responsabilidad de la humanidad frente a la inteligencia artificial y cita una frase de Gandalf en la película El señor de los anillos III: El retorno del rey.

“Un escritor católico del siglo XX, John Ronald Reuel Tolkien, por boca de uno de los protagonistas de una de sus novelas, describió así nuestra responsabilidad: ‘No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza’”, se lee en el párrafo 213 de la encíclica.

Seguidamente, explica que la civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces que hacen frente a la deshumanización.

“Por eso vale la pena detenerse y considerar algunos aspectos de cómo, cada uno en su ámbito, podemos colaborar en su construcción. Sin pretender agotar el asunto, propongo cinco vías de responsabilidad cotidiana y pública: desarmar las palabras, construir la paz en la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivar un sano realismo y relanzar el diálogo y el multilateralismo”, concluye el párrafo.

Según Church Pop Español, Tolkien era un católico fervientemente devoto que asistía a misa todos los días y que describió El señor de los anillos como “una obra fundamentalmente religiosa y católica”.

Además, recordó que el papa Francisco también lo citó en diferentes ocasiones, como en una misa de medianoche de Navidad, en una vigilia eucarística y en una carta pastoral.

“Pero León XIV hizo algo nuevo. Incluyó a Tolkien en una encíclica —la forma más elevada de enseñanza magisterial ordinaria que produce la Iglesia—. Lo que significa que el discurso de Gandalf es ahora, oficialmente, parte de la doctrina social de la Iglesia. Será citado en las aulas de los seminarios y en los trabajos de teología durante décadas”, señala el medio de comunicación.

La encíclica Magnifica Humanitas fue firmada por el papa León XIV el 15 de mayo del 2026 y presentada diez días después, con un mensaje sobre la responsabilidad frente a la inteligencia artificial y un llamado a custodiar la humanidad, promover la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz.