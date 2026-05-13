Qué dijo Demi Moore sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el cine fue uno de los temas abordados en la rueda de prensa inaugural de la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, donde Demi Moore compartió su postura.

La actriz estadounidense, de 63 años y miembro del jurado de largometrajes de Cannes 2026, participó en la conferencia celebrada en el Palais des Festivals, en Cannes, Francia, donde aseguró que es inevitable el impacto de la IA en la industria del entretenimiento.

“La IA ya está aquí. Luchar contra ella es luchar contra algo que es una batalla que perderemos. Así que encontrar maneras de trabajar con ella, creo, es un camino más valioso”, afirmó Moore ante medios de comunicación.

La actriz agregó que “no hay nada que temer”, pues la IA nunca podrá reemplazar el arte humano, ese que “viene del alma, viene del espíritu de cada uno de nosotros que crea cada día, y eso nunca podrá recrearlo algo técnico”.

Sin embargo, advirtió que existen grandes limitaciones en el sector para resguardar la labor creativa de los trabajadores. “¿Estamos haciendo suficiente para protegernos? No lo sé. No tengo la respuesta a eso, y mi inclinación sería decir que probablemente no”, señaló.

Otros miembros del jurado de Cannes también compartieron su opinión sobre el tema, como el guionista escocés Paul Laverty, quien destacó los riesgos de la IA si no es regulada.

“¿Cuál es el efecto en los trabajadores —más allá de los artistas—, en los trabajadores ordinarios, en la sociedad, en nuestros hijos? Tenemos que examinar quién la posee, y debemos hacerlo de forma transparente y democrática. Es demasiado importante para dejársela a estos tipos”, dijo.

Entre otros asuntos, la prensa también abordó la relación entre el cine y la política, y cuestionó a Moore sobre si pronunciarse políticamente puede perjudicar la carrera de un artista. Ella respondió: “Parte del arte es la expresión. Si empezamos a censurarnos, cerramos el núcleo de nuestra creatividad, que es donde podemos descubrir la verdad y las respuestas”.

Demi Moore, actriz estadounidense que protagonizó La sustancia (2024), integra el jurado de Cannes 2026 junto a otros ocho miembros: el cineasta surcoreano Park Chan-wook, quien lo preside; la actriz irlandesa Ruth Negga; el actor marfileño Isaach de Bankolé; el actor sueco Stellan Skarsgård; la directora belga Laura Wandel; el director y guionista chileno Diego Céspedes; la directora ganadora del Óscar Chloé Zhao, y el guionista escocés Paul Laverty.