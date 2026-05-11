Cannes inicia con doce días de cine e invitados como Scarlett Johansson y Javier Bardem

Cannes se convertirá desde el martes 12 de mayo en la capital mundial del cine durante doce días, con su habitual mezcla de cine y estrellas. Por su alfombra roja pasarán Scarlett Johansson, Adam Driver, Peter Jackson, Cate Blanchett, Javier Bardem, Michael Fassbender, Alicia Vikander o una leyenda como Barbra Streisand.

En el ámbito cinematográfico, entre las centenares de propuestas del festival en sus variadas secciones, destacan algunos títulos que, antes de ser mostrados, ya se han convertido en imprescindibles de esta 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.

“Una ópera prima es una experiencia vertiginosa, un momento decisivo en el que el alma busca su forma en las imágenes. Es un segundo nacimiento: el despertar del artista interior. Un acto de verdad que expone nuestra fragilidad. Y cuanto más se revela la película al mundo, más poder adquiere. Es la rara libertad de ser plenamente uno mismo”, dice Monia Chokri, presidenta de la Cámara de Oro

Entre las diversas propuestas que se presentarán Guatemala también estará presente. Madrugada, tendrá su estreno mundial en Quinzaine des Cinéastes, en el marco del Festival de Cannes.

La película cuenta la historia de Koki, un jardinero de Ciudad de Guatemala, oculta un secreto: es un vampiro. De día vive con su esposa y su hijo pequeño; de noche se alimenta en las sombras. Juntos, los padres intentan proteger al niño de la maldición.

¿Qué películas son esperadas en el Festival de Cannes 2026?

“Propeller One-way Night Coach” (Ven a volar conmigo), de John Travolta

John Travolta debuta en la dirección con una adaptación del libro homónimo que publicó en 1997. La historia cuenta cómo el pequeño Jeff y su madre realizan un viaje en avión que atraviesa Estados Unidos para llegar a Hollywood. La hija del actor, Ella Bleu Travolta, forma parte del reparto y acompañará a su padre al festival, donde el filme se presenta fuera de competición.

“John Lennon: The Last Interview”, de Steven Soderbergh

El interés por los Beatles es inagotable y una prueba más es la expectación que ha despertado este documental, en el que Soderbergh muestra completa la última entrevista que concedieron John Lennon y su esposa, Yoko Ono, apenas unas horas antes de que el cantante fuera asesinado a las puertas de su casa, en Nueva York. Era el 8 de diciembre de 1980.

“El partido”, de Juan Cabral y Santiago Franco

En el Mundial de Fútbol de 1986, el partido entre Argentina e Inglaterra de los cuartos de final fue una cita compleja, marcada por la guerra de las Malvinas, ocurrida cuatro años antes. A través de imágenes de archivo inéditas, los realizadores reinterpretan ese enfrentamiento, que pasaría a la historia por la “mano de Dios”, con la que Maradona anotó un gol.

“Fatherland”, de Pawel Pawlikowski

Tras deslumbrar con Ida (2013) —Óscar a la mejor película extranjera— y con Cold War (2018) —premio a la mejor dirección en Cannes—, el polaco Pawel Pawlikowski competirá por la Palma de Oro con “Fatherland”, una película sobre la relación entre el escritor Thomas Mann y su hija Erika (Sandra Hüller), en lo que se espera sea un nuevo ejercicio de cine delicado y profundo.

“Teenage Sex and Death at Camp Miasma” (Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma), de Jane Schoenbrun

Un título enrevesado y llamativo que adelanta lo que ofrece este filme de Schoenbrun, del que se habla mucho y que promete terror, sangre y humor, con una destacada pareja protagonista formada por Gillian Anderson y Hannah Einbinder.

“El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen

El delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, ha alabado en varias ocasiones el trabajo de Rodrigo Sorogoyen en As Bestas, que se presentó en el festival fuera de competición en el 2022. El siguiente paso era competir por los grandes premios, lo que hará con “El ser querido”, sobre la inexistente relación de un director de cine (Javier Bardem) con su hija (Victoria Luengo), a la que abandonó de niña.

“Paper Tiger”, de James Gray

Scarlett Johansson y Adam Driver vuelven a trabajar juntos siete años después de Marriage Story (2019). Lo hacen a las órdenes de James Gray, en una película que fue la última en ser anunciada dentro de la selección oficial de Cannes. En esta ocasión interpretan a dos hermanos que se ven envueltos en una trama con la mafia rusa.

“Diamond”, de Andy García

El actor de origen cubano presenta su tercera película como director, “Diamond”, que también protagoniza como un detective, en una historia que rinde homenaje a Los Ángeles y que está plagada de rostros conocidos: Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray, Rosemarie DeWitt, Demián Bichir, Danny Huston o Vicky Krieps.

“Hope”, de Na Hong-jin

Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hoyeon —conocida por El juego del calamar— participan en esta historia coreana de ciencia ficción y suspenso, que supone la segunda colaboración de Fassbender y Vikander tras La luz entre los océanos, la película en la que se conocieron y comenzaron su relación.

“Histoires Parallèles” (Historias paralelas), de Asghar Farhadi

El iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Óscar a la mejor película extranjera —por Nader y Simín, una separación (2011) y El viajante (2016)—, llega a la competición de Cannes con un filme francés en el que una escritora (Isabelle Huppert) espía a sus vecinos para conseguir inspiración.