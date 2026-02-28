Demi Moore llega a Milán rejuvenecida y con nuevo corte de cabello, pero preocupa su delgadez

Demi Moore llegó rejuvenecida a la Semana de la Moda de Milán, mucho más delgada y con una melena completamente distinta.

La Semana de la Moda de Milán se celebra del 24 de febrero al 2 de marzo (Foto Prensa Libre: MIGUEL MEDINA / AFP)

El esperado debut del georgiano Demna Gvasalia al frente de Gucci en la Semana de la Moda de Milán reunió este viernes a una lluvia de estrellas para contemplar su primera colección, marcada por las siluetas ajustadas, los brillos y con Kate Moss como protagonista.

Bajo el título 'Primavera', la propuesta para el Otoño-Invierno 2026-2027 presentó una colección masculina y otra femenina que recorren el camino desde las subculturas urbanas hasta el lujo nocturno, en una mezcla de elegancia despreocupada y sensualidad consciente.

Demna presentó su primera colección para Gucci ante una expectación máxima y una primera fila en la que destacaron figuras como la actriz Demi Moore, las empresarias Paris y Nicky Hilton o Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Demi Moore, de 63 años, se deshizo de su clásica melena negra y ahora luce un corte tipo bob recto y con acabado húmedo.

Demi Moore lució un traje de cuero negro, gafas oscuras de gran tamaño y zapatos de tacón de punta.

La actriz llegó acompañada por Pilaf, su mascota chihuahua.

A pesar de lucir rejuvenecida algunos calificaron su aspecto de "frágil" y expresaron preocupación ante la radical pérdida de peso de la actriz.

También comentaron sobre sus cirugías plásticas.

Otros comentaron con ironía: "Realmente encontró la substancia".

Brad Goreski es el estilista detrás del nuevo look de Moore.

El estilista canadiense también ha trabajado con otras celebridades.

Con información de EFE

