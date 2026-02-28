Demi Moore llega a Milán rejuvenecida y con nuevo corte de cabello, pero preocupa su delgadez

El esperado debut del georgiano Demna Gvasalia al frente de Gucci en la Semana de la Moda de Milán reunió este viernes a una lluvia de estrellas para contemplar su primera colección, marcada por las siluetas ajustadas, los brillos y con Kate Moss como protagonista.

Bajo el título 'Primavera', la propuesta para el Otoño-Invierno 2026-2027 presentó una colección masculina y otra femenina que recorren el camino desde las subculturas urbanas hasta el lujo nocturno, en una mezcla de elegancia despreocupada y sensualidad consciente.

Demna presentó su primera colección para Gucci ante una expectación máxima y una primera fila en la que destacaron figuras como la actriz Demi Moore, las empresarias Paris y Nicky Hilton o Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Demi Moore, de 63 años, se deshizo de su clásica melena negra y ahora luce un corte tipo bob recto y con acabado húmedo.

Demi Moore lució un traje de cuero negro, gafas oscuras de gran tamaño y zapatos de tacón de punta.

La actriz llegó acompañada por Pilaf, su mascota chihuahua.

A pesar de lucir rejuvenecida algunos calificaron su aspecto de "frágil" y expresaron preocupación ante la radical pérdida de peso de la actriz.

También comentaron sobre sus cirugías plásticas.

Demi Moore shocks fans as she appears unrecognizable while attending Gucci fashion show in Milan. The 63 year old actress is rumored to have spent over $500,000 on plastic surgeries and procedures over the years to maintain a youthful appearance. pic.twitter.com/mWIEPYO1Dg — Oli London (@OliLondonTV) February 27, 2026

Otros comentaron con ironía: "Realmente encontró la substancia".

demi moore realmente encontró la sustancia pic.twitter.com/2LFT10G8IF — ؘjuandi (@poxelse) February 27, 2026

Brad Goreski es el estilista detrás del nuevo look de Moore.

El estilista canadiense también ha trabajado con otras celebridades.

Con información de EFE