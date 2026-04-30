Hija de Val Kilmer apoya uso de IA para revivir al actor en el cine

La imagen del fallecido actor Val Kilmer fue recreada con inteligencia artificial para el filme As Deep as the Grave, lo que generó debate por el riesgo que representa esta tecnología para los empleos en Hollywood.

Sin embargo, la hija del artista defendió la estrategia y argumentó que su padre habría querido hacerlo como un beneficio para los actores.

«Mi padre sentía una gran pasión por la idea de que este es el momento, antes de que se redacten las leyes pertinentes, para asegurar que exista una estructura de compensación; para garantizar que los actores reciban una remuneración equivalente a la que percibirían si estuvieran realizando el trabajo físicamente», afirmó Mercedes Kilmer en el programa TODAY, de NBC.

El primer tráiler de la película As Deep as the Grave, que se estrenará en los próximos meses, mostró a Val Kilmer generado con inteligencia artificial.

Años antes de su muerte, el artista habría elegido el papel del padre Fintan, un sacerdote católico y nativo americano, ligado a la Misión de San Juan, en Farmington, Nuevo México. Sin embargo, cuando llegó el momento del rodaje, en el 2020, en medio de la pandemia, Kilmer tuvo que retirarse por el deterioro de su salud.

Los hermanos Coerte y John Voorhees, creadores de la producción cinematográfica, explicaron durante la CinemaCon 2026 que lograron recrear a Kilmer en el personaje con la colaboración de su familia, especialmente de sus hijos Mercedes y Jack Kilmer, quienes autorizaron el uso de su imagen y brindaron material —como grabaciones, fotografías y videos— para construir la recreación digital de su padre.

La película es un drama histórico que narra la exploración del pueblo navajo en Nuevo México, encabezada por los arqueólogos Ann y Earl Morris, y el personaje de inteligencia artificial basado en el actor encarna a un sacerdote y líder espiritual nativo americano.

La imagen de Val Kilmer fue recreada con inteligencia artificial para que interpretara al padre Fintan en la película. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla del Tráiler)

La hija de Kilmer dijo que el nuevo personaje basado en su padre "sienta un precedente verdaderamente histórico" y que se siente muy orgullosa de ello.

Val Kilmer murió en el 2025, a los 65 años, a causa de neumonía, tras una larga batalla contra el cáncer de garganta; pero quedó inmortalizado gracias a sus papeles icónicos como Jim Morrison en The Doors, Batman en Batman Forever, Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun y Nick Rivers en Top Secret.